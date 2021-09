Tarwe van drie veelbesproken 'gifschepen' veilig gelost in Kamper Haatlandhaven

De luchtkwaliteit in en rond de Haatlandhaven is niet vaak zo goed gecontroleerd geweest als vandaag. Een slordige veertig meters in verschillende soorten snuffelaars stonden tijdens het lossen van de inmiddels beruchte lading op scherp om alarm te slaan als er te hoge concentratie fosfine werd gemeten. Voor de zekerheid was de omgeving van de losplaats afgesloten voor onbevoegden en lag er een draaiboek klaar wat te doen als er toch giftige dampen vrijkwamen.

De draaiboeken bleven gesloten, want zoals verwacht, was het gas fosfine al grotendeels vervlogen in de afgelopen vijf weken. Vijf weken waarin de eigenaar van de tarwe, Diervoederbedrijf De Heus Voeders, de schippers, de autoriteiten en bestuurders druk waren met de drie 'gifschepen'.

Tarwe van De Heus Voeders eindelijk gelost (Foto: RTV Oost)

'Spookschepen'

Een van die schepen, de Imatra werd in Zwolle stilgelegd toen er een potentieel dodelijke hoeveelheid fosfine aan boord werd gemeten. Er was sprake van een concentratie die maar liefst honderden keren boven de norm lag. De Imatra en ook de twee andere schepen die elders lagen en waarin ook de fosfine werd ontdekt werden onmiddellijk aan de ketting gelegd en veranderden in een soort spookschepen.

Het was heel lang niet duidelijk wat er met de giftige lading van de schepen moest gebeuren. Het was oorspronkelijk de bedoeling om de lading van de drie gifschepen over te slaan bij IJsseloog in het Ketelmeer, maar daar stak de provincie Flevoland een stokje voor. Vervolgens moest worden gezocht naar een plek waar de schepen mochten liggen. Dat werd de haven van Hebo Maritiem Service in Lelystad. Daar konden de schepen liggen tot er een oplossing gevonden was. De definitieve oplossing kwam vandaag met het lossen in Kampen.

Wat is fosfine?