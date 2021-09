Eerste puntenverlies Excelsior'31, Staphorst boekt eerste zege

Excelsior'31 heeft de goede seizoenstart geen vervolg kunnen gegeven tegen VVSB. In Rijssen werd het door twee late treffers van de ploeg uit Noordwijkerhout 1-2. Staphorst boekte de eerste zege en deed dat overtuigend. GOES werd met 4-0 verslagen.

Excelsior'31

Excelsior'31 dacht ook de derde wedstrijd te gaan winnen, maar in de laatste minuten ging het volledig mis tegen VVSB. Givan Werkhoven was al vroeg dicht bij de 1-0, maar schoot over. Aan de andere kant bracht Anthony van Zaltbommel redding toen Richelo Fecunda ineens voor hem opdook. Het duel bleef doelpuntloos in de eerste helft. Direct na rust kreeg Excelsior een goede mogelijkheid op de openingstreffer, maar die kwam er opnieuw nog niet.

Na een klein uur was het wel raak. Werkhoven scoorde en maakte daarmee zijn derde in drie duels. Excelsior leek lang op de derde zege op rij af te stevenen, maar niets was minder waar. Matthieu van den Assem zorgde voor de 1-1. In blessuretijd werd het zelfs nog 1-2. Raygivano Dompig scoorde en bezorgde Excelsior daarmee de eerste nederlaag.

Staphorst

Staphorst had in eigen huis geen enkele moeite met GOES. Het werd 4-0. Waar Staphorst in de eerste twee duels slechts één keer wist te scoren, was het nu na vijf minuten al raak. Dirk Muis kopte een hoekschop binnen. Kort erna kreeg Muis al een goede kans op zijn tweede. Dit keer kopte hij net niet raak. In de tegenaanval stond doelman Jorick Maats zijn mannetje toen Huib van Hecke alleen op hem af kwam. Staphorst scoorde wel. Mike Reuvers zorgde na een half uur voor de 2-0.

Kort voor rust was GOES opnieuw dicht bij de aansluiting, maar die kwam er in de eerste helft niet. Sterker nog, het werd aan de andere kant nog 3-0. Stan Haanstra maakte zijn eerste van het seizoen. Na een klein uur werd het 4-0. Sander de Grote maakte zijn tweede van het seizoen. Die treffer zorgde er direct voor dat het duel gespeeld was en er gebeurde dan ook niet veel meer op sportpark Het Noorderslag.

