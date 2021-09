Droomdebuut Miedema bij Genemuiden, Postma bezorgt DETO zege en Berkum onderuit

Het was een mooie middag voor twee van de drie clubs in de Hoofdklasse B. Zowel Genemuiden als DETO wonnen in de slotfase. Berkum verloor bij Flevo Boys.

SC Genemuiden

Het verhaal van de dag kwam uit Genemuiden. Daar bezorgde debutant Lars Miedema zijn ploeg de zege met twee treffers. Net als vorige week kwam Genemuiden al vroeg op voorsprong. Rens van Benthem kopte na ruim tien minuten raak. Tien minuten later moest Genemuiden met tien man verder na een directe rode kaart voor Osama Ben Kaddour. Overigens was het wel een twijfelachtige rode prent. Genemuiden haalde de rust nog met een voorsprong, maar daarna ging het mis.

Direct na de aftrap zorgde Noa Benninga voor de gelijkmaker en een paar minuten later was het 2-1 door Fidel Yimaz. Genemuiden leek voor de tweede week op rij na een voorsprong te gaan verliezen, maar toen was daar Miedema. De invaller, die pas deze week werd aangetrokken, zorgde twintig minuten voor het einde voor de gelijkmaker en ruim tien minuten later voor de 2-3.

DETO

Ook bij DETO was er late winnende treffer en ook hier voor de Overijsselse club. Het won met 3-2 van Eemdijk. DETO begon goed aan het duel, maar Coplan Soumaoro en Ferdi ter Avest wisten het doel niet te vinden. Aan de andere kant stiftte Frank Heus de bal oog-in-oog met doelman Roberto Stopel over. Ook Melvin Degenaar en Kai Wesselink waren kansrijk namens DETO, maar hun schot van dichtbij werd geblokt. Het leek bij 0-0 te blijven, maar toch werd er nog gescoord. In blessuretijd kreeg DETO een strafschop na hands bij Eemdijk en Soumaoro schoot zijn tweede van het seizoen binnen.

Na een klein uur kwam Eemdijk op gelijke hoogte door Heus, maar direct erna was het weer raak voor DETO. Bas Postma schoot vanaf de aftrap direct de 2-1 binnen. Opnieuw werd het gelijk. Argjend Selimi maakte twintig minuten voor het einde de 2-2. Toch ging de winst naar DETO. Postma schoot twee minuten voor het einde zijn tweede en daarmee de winnende binnen. En dus heeft DETO de volledige zes punten uit twee duels.

Berkum

Berkum was niet opgewassen tegen Flevo Boys. In Emmeloord werd het 2-0. De eerste kans was voor Berkum, maar Chris van der Meulen prikte net naast. Tien minuten voor rust was het raak, maar niet voor de Zwollenaren. Yander Zandbergen bracht Flevo Boys in eigen huis op voorsprong. Met die stand zochten de ploegen de kleedkamers op.

Lang bleef de 1-0 op het scorebord staan, maar acht minuten voor het einde was het gedaan met de kansen voor Berkum. Johan Tiens zorgde voor de 2-0. Assche Visscher zorgde een minuut voor het einde toch nog voor een beetje spanning, maar die was van korte duur, want direct erna maakte Timon Rorije de 3-1 en daarna was het klaar.

Bekijk hier alle andere uitslagen, de stand en het programma in de Hoofdklasse B en hier de statistieken van de spelers.