Volleybaldames verliezen strijd om EK-brons

De Nederlandse volleybaldames zijn er op het Europees kampioenschap niet in geslaagd om met een medaille huiswaarts te keren. In de troostfinale verloor Oranje de strijd om het brons tegen Turkije. In Belgrado werd het 3-0.

De volleybalsters, met de Overijsselaars Eline Timmerman, Juliët Lohuis, Maret Grothues en Nicole Oude Luttikhuis in de gelederen, hadden in de groepsfase al kansloos verloren van Turkije (0-3) en ook ditmaal had de formatie van bondscoach Avital Selinger weinig in te brengen.

Aanvalskracht Turkije

De aanvalskracht van de Turkse vrouwen was Nederland te machtig. De eerste set ging met 25-20 naar Turkije en ook in de tweede set was Oranje, dat vrijdag in de halve eindstrijd ten onder ging tegen Italië, een maatje te klein (25-19). Na de derde set (25-23) waren de kaarten definitief geschud in de Servische hoofdstad.