Gewonden en aanhoudingen bij burenruzie in Deventer

Rond 19.15 uur kreeg de politie de melding dat er aan de Rolklaver een steekpartij zou zijn geweest. Met meerder politieauto's en een ambulance gingen de hulpdiensten naar de woning.

Onderzoek

Daar bleek de rust inmiddels weergekeerd te zijn, beide ruziemakers waren nog in de woning. Een van hen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en na behandeling aangehouden. De ander is ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld en daarna door de politie meegenomen naar het bureau. Wat de rol van de twee personen bij de ruzie is geweest is onduidelijk en wordt verder onderzocht.

Er is een mes in beslag genomen door de politie, maar het is nog niet duidelijk of er met dat mes is gebruikt tijdens de ruzie. Dat wordt verder onderzocht.

Andere mensen die tijdens de ruzie in de woning aanwezig waren worden gehoord, de politie is ook een buurtonderzoek gestart.