Vrijwel elk weekend is het raak: opnieuw gaat auto in vlammen op in Enschede

Ook afgelopen nacht was het weer raak. In de Enschedese wijk Velve-Lindenhof vloog een auto aan de Van Leeuwenhoekstraat in brand. Het voertuig brandde volledig uit en ook nu houdt de politie rekening met brandstichting. De vraag is natuurlijk, hoe ontstaan elk weekend die autobranden? En, als er sprake is van brandstichting, is er één of zijn er meerdere brandstichters actief en wat is het motief?

Oorzaak onbekend

De eerste gedachte die je zou kunnen krijgen bij het zien van het aantal autobranden is dat er een pyromaan actief moet zijn. Immers, auto's vliegen doorgaans niet vanzelf in brand. Toch hoeft dat niet zo te zijn. In een aantal gevallen kan er heel goed een technische oorzaak zijn, maar valt deze simpelweg niet meer te achterhalen.

Beschadigde kabels kunnen kortsluiting veroorzaken, waardoor brand kan ontstaan. Maar door het vuur smelten de kabels weg en daarmee dus ook het bewijs van de technische oorzaak. De politie kan in zo'n geval ook brandstichting dus niet uitsluiten. Van de bijna zestig autobranden in Enschede vorig jaar hadden er tenminste 15 een aanwijsbare technische oorzaak.

Brandweer moest opnieuw uitrukken voor om autobrand te blussen (Foto: News United / Dennis Bakker)

Vorig jaar december concludeerde de politie terugkijkend op een jaar met veel autobranden dat je niet klakkeloos kunt spreken van een pyromaan die actief is in de stad Enschede:

Pyromaan of brandstichter

Bij brandstichting wordt vaak ten onrechte gedacht aan een pyromaan. Want volgens de definities van de psychologie zijn dat twee totaal verschillende zaken. Pyromanie (letterlijke betekenis: vuurzucht) is een impulsstoornis. De pyromaan haalt voldoening, opluchting en een vorm van lust uit het stichten van brand. Het is een manier om te ontspannen en ontlading te vinden.

Met gevoelens van haat of afkeur jegens iemand of een een bedrijf heeft het niets te maken. De pyromaan schept voldoening uit zijn of haar daad en blijft vaak ook kijken naar de gevolgen. De aandacht die zijn of haar 'daad' veroorzaakt helpt daarbij. Een pyromaan staat dan ook vaak tussen het publiek naar de bluswerkzaamheden te kijken.

Dat kunnen brandstichters ook doen, maar lang niet altijd. Een brandstichter kan namelijk hele andere motieven hebben om een brand te stichten. Dit kunnen financiële motieven zijn, relationele problemen of gewoon baldadigheid. Meest in het oog springende brandstichters zijn mensen die vanuit hun werk bij branden betrokken zijn. Voorbeelden zijn brandweermensen en persfotografen. In het geval van de branden in Deventer en Enschede zijn er geen aanwijzingen die hier op wijzen.

Politie onderzoekt elke zaak

Navraag bij de politie leert dat elke autobrand los onderzocht wordt. Wel wordt gekeken of er een verband is tussen bijvoorbeeld de auto-eigenaren. Vooralsnog heeft dat geen verdachten oplevert en zijn er dus ook nog geen aanhoudingen verricht. Of er een pyromaan actief is wil en kan de politie niet zeggen. Ze wijst er op dat er ook tal van andere oorzaken kunnen zijn. Dat er ten tijde van de avondklok vrijwel geen enkele autobrand meer gemeld is, lijkt te suggereren dat tenminste een deel van de branden aangestoken wordt. De politie wil daar verder niet op reageren.