Van Dooren schiet FC Twente Vrouwen langs Ajax

In de eerste helft waren de betere kansen voor de thuisploeg, maar die scoorde niet. Twente creëerde weinig in het eerste bedrijf. Na rust was Jarne Teulings wel dichtbij, maar ze schoot net over. Aan de andere kant raakte Lisa Doorn de lat.

Twente op voorsprong

Ook Chasity Grant en Nadine Noordman waren kansrijk namens Ajax, maar kwamen niet tot scoren. Een klein kwartier voor het einde was het Twente dat op voorsprong kwam. Kayleigh van Dooren schoot de 0-1 binnen. Ajax ging op zoek naar de gelijkmaker en TIny Hoekstra kreeg nog een goede kans.

Koploper

Twente is door de alleen koploper. Bekijk hier de andere uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie Vrouwen en hier de statistieken van de speelsters.

Champions League

Donderdag komt FC Twente Vrouwen weer in actie in de Champions League. Dan speelt het in Portugal tegen Benfica om een plek in het hoofdtoernooi van het kampioenenbal. Het eerste duel in Enschede eindigde afgelopen week in een 1-1 gelijkspel.