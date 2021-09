Johanna ter Steege krijgt Zilveren Haring 2021 uitgereikt

De uitreiking was eigenlijk afgelopen voorjaar gepland, maar de Twentse Haring Primeur kon vanwege de coronabeperkingen -net als vorig jaar- niet doorgaan. Daarom is er dit jaar gekozen voor de uitreiking van de 17e Zilveren Haring tijdens het Openluchtconcert op Landgoed De Wilmersberg in De Lutte.

Hanna van Hendrik

Johanna Ter Steege, die in Notter werd geboren Twentse, is naar de mening van het Twentse Haring Comite´ de terechte winnaar van de Zilveren Haring 2021. De musical Hanna van Hendrik bracht busladingen vol mensen uit andere delen van Nederland naar de regio. Dat waren in totaal bijna 50.000 bezoekers per voorstelling, die naar het vliegveld in Twente kwamen. Het theaterstuk was volgens het comité een waagstuk met verschillende podia en een meebewegend publiek. Lef en liefde voor het vak en ‘oons Twente’ markeren het acteertalent van Johanna.

De Beentjes van Sint Hildegard

Met de voorstelling De Beentjes van Sint Hildegard wist Johanna volgens het comité op 'ongekende wijze te schitteren' en Nederland aan zich te binden. "Met meer dan 700.000 bioscoopbezoekers en twee miljoen tv kijkers, kan gerust gesteld worden dat Johanna een Twents fenomeen in Nederland is. Maar niet alleen in Nederland."

Johanna ter Steege speelde sinds 1988 in minstens een productie per jaar, werkte met internationaal vermaarde regisseurs en acteurs en is liefst vijf talen machtig. Maar het Twents staat bovenaan. Alleen in die moedertaal komt er "humor en gevatheid” boven, aldus Johanna. Daarmee is ze een levende ambassadeur voor het boerenleven en het Twentse ‘noaberschap’.