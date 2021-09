Rouveen ruim 75 jaar terug in de tijd met Bevrijdingsvuur en pop-up oorlogsmuseum

Eigenlijk zou dit alles vorig jaar plaatsvinden, maar door corona ging het niet door. Rouveen viert dus eigenlijk 76 jaar bevrijding.

Lokale oorlogsherinneringen

Uniformen van daadwerkelijk in de regio gesneuvelde militairen, diverse objecten en een originele parachute uit het Staphorsterveld maken deel uit van de tijdelijke collectie. In de collectie van het tijdelijke museum is uiteraard ook veel aandacht voor kamp Conrad in Rouveen dat tijdens de oorlog diende als een tijdelijke buffer voor kamp Westerbork.

In het museum is een filmzaal gebouwd, waarin een documentaire wordt getoond die Rouvener Geertjan Lassche maakte. Hij interviewde in opdracht van de plaatselijke dorpsvereniging negen hoogbejaarde bewoners die spreken over de oorlog in het dorp. Het leverde de documentaire 'Duutsers' op.

Rouveners blikken terug op de oorlogstijd in tijdelijk museum (Foto: Eelco Kuiken)

Hoe werd de oorlog beleefd in het boerendorp Rouveen? Duitsers waren vreemden, maar vaak waren het ook boerenjongens die moesten vechten. De Joden die in kamp Conrad werden ondergebracht waren ook vreemden en ook de bevrijders kwamen van buiten. Indringend, eerlijk, pijnlijk soms ook, zo praten de hoogbejaarde Rouveners over de oorlog in hun dorp. "Dat de Joden door de Duitsers vervolgd werden, daar werd in de kerk niet over gesproken."

Bevrijdingsvuur

Het Bevrijdingsvuur werd door 24 hardlopers in een estafette vanuit bevrijdingsstad Wageningen naar Rouveen gebracht. Telkens namen groepjes het van elkaar over om vervolgens om 18.15 uur bij de Lichtmis aan te komen. Daar ging het in colonne met oude legervoertuigen naar het Kerkplein om het museum te openen. In de oude legervoertuigen zaten basisschoolkinderen van de twee scholen in Rouveen. Ze waren als militair verkleed.