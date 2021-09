Poli’s MST in Oldenzaal morgen weer open, drinkwater nog altijd niet te drinken

Hoewel de problemen dus nog niet zijn opgelost, kunnen de meeste afspraken in de polikliniek in Oldenzaal met ingang van de nieuwe werkweek weer doorgaan. Behandelingen die niet veilig kunnen worden uitgevoerd door de besmetting van het leidingwater, worden verplaatst naar het MST in Enschede. Patiënten in kwestie worden door het MST benaderd, zegt een woordvoerster van het ziekenhuis.

In weekend geen putten gereinigd

Opvallend is dat het gespecialiseerde bedrijf dat de waterputten moet reinigen, in het weekend niet werkt. Toch gaat er volgens waterbedrijf Vitens geen kostbare tijd verloren, omdat er gewacht moet worden op de uitslagen van proeven met de monsters van de putten die al wel gereinigd zijn. Daaruit moet blijken of het drinkwater weer schoon is. Naar verwachting zijn dinsdag de problemen verholpen.

