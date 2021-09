Junior Rangers voor het eerst weer de natuur in: "Verbrande vingers horen er gewoon bij"

De Rangers worden begeleid door een aantal vrijwilligers die hun kennis van de natuur overdragen door middel van activiteiten in Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Deze activiteiten hebben als doel: jongeren betrekken bij de natuur. Tijdens de eerste bijeenkomst stond water zuiveren en vuur maken op de planning en volgens een Aspirant Ranger horen verbande vingers hier gewoon bij.

Het Junior Ranger programma is een samenwerking vanuit Europarc tussen Nationale Parken en andere beschermde natuurgebieden in Europa. Junior Rangers Nederland is een jongerenprogramma vanuit IVN natuureducatie voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Deze jongeren helpen de boswachter met allerlei activiteiten die bestaan uit het het tellen van reeën, vogels en vleermuizen tot braakballen pluizen en broeihopen maken voor de ringslang. Voor de titel Junior Ranger moeten de jongeren een jaar deelnemen aan deze activiteiten waarna zij een presentatie geven over hun kennis van de natuur en de titel Junior Ranger in ontvangst mogen nemen. In Overijssel zijn er twee Ranger groepen actief. De groep in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal en in de kop van Overijssel in Nationaal Park Weerribben-Wieden.