Urenlange zoektocht in centrum Enschede naar 116 jaar oude 'schat'

Het historische pand van J.J. van Deinse aan de Noorderhagen in Enschede is tegenwoordig een studentenhuis. De mannelijke bewoners staan toe te kijken hoe de stoep voor 'hun' studentenhuis uit 1905 onderhanden wordt genomen.

Onder de drempel

Om twaalf uur wordt begonnen met het graven van het gat, waarna de boor eraan te pas komt. Maar bijna drie uur en een versleten boormachine verder, is er van een koker nog geen enkel spoor. "Dit is wel een beetje triest", zegt Willy Berends, organisator van de zoektocht. "We zitten nu in het zand, al onder de drempel van het huis, maar de koker hebben we nog steeds niet gevonden." Een metaaldetector wees gisteren nog de plek onder de drempel aan als locatie van de koker. "Dus hij moet hier liggen, maar de logica is er nu wel een beetje af."

Een paar uur daarvoor was er in Reutum nog de jaarlijkse klootschietwedstrijd De Zilveren Kloot, waarvoor J.J. Van Deinse in 1919 het initiatief nam. Sander Tideman, achterkleinzoon van Van Deinse, kwam vanuit de Randstad naar het Twentse dorp, om de klootschietwedstrijd bij te wonen. "Mijn overgrootvader was heel erg betrokken bij het land, de cultuur en de gewoontes van Twente, zoals het klootschieten", zegt Tideman.

Bekijk in de video hoe de zoektocht verliep:

Voor de toekomst

Even later kijkt Tideman ook toe hoe bij het huis van zijn overgrootvader in Enschede gezocht wordt naar de koker. "Toen hij zijn huis bouwde in Enschede, heeft hij een koker onder de deurplint gebouwd. Dat heeft mijn grootvader opgetekend. Wij weten dat het er ligt en dat er wat inzit voor de toekomst. Maar wat het is, dat weten we niet."

Bij Berends overheerst na de drie uur langende zoektocht vooral de frustratie. "De teleurstelling is er zeker. We zijn er nu wel een tijdje mee bezig. Na gisteren, toen we toch echt met de metaaldetector hier zochten, had ik toch echt verwacht dat we 'm vandaag zouden vinden."

Berends, die bezig is met het maken van een film over de geschiedenis van J.J. Van Deinse, wil komende week verder gaan zoeken naar de koker.