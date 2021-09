Coronaproof editie Stadsfestival Zwolle 2021 geslaagd; Minder bezoekers maar wel weer reuring in de stad

Maar dat mocht de pret niet drukken. Wie wel een kaartje wist te bemachtigen kon genieten van mooie theatervoorstellingen met stoelen op anderhalve meter van elkaar. Ook op de afgesloten buitenlocaties met zit plaatsen, waar tal van activiteiten op het gebied van dans, kunst, theater en cultuur georganiseerd waren, werd goed rekening gehouden met het aantal bezoekers dat te gelijk naar binnen kon.

Zes locaties in de stad

"We hebben dit jaar vooral gezocht naar wat er wel kon", zegt Rob Zuidema van het Stadsfestival "Dat betekent dat we locaties hebben gezocht waar we met niet al teveel mensen bij elkaar konden zijn, zittend, of als het kinderactiviteiten betrof, spelend met elkaar. En daarvoor hebben we dit jaar buiten zo'n zes locaties in de stad ingericht."

"Daarnaast hebben we natuurlijk bij de betaalde voorstellingen rekening gehouden met de coronaregels waaraan de voorstellingen binnen moeten voldoen."

Minder publiek

De negende editie van het Stadsfestival was daardoor in vergelijking met voorgaande jaren klein opgezet. Maar dat kon de meeste bezoekers niet schelen. Veel mensen genoten intens van het feit dat er eindelijk weer wat te doen was in de stad.

"Ik vind het geweldig, ik wordt er gelukkig van", laat een van de bezoekers weten "Je kan merken dat Zwolle weer leeft. Gisteravond zaten de terrassen weer gezellig vol en waren er leuke optredens. En vandaag is het vooral genieten van het mooie weer en de leuke activiteiten voor de kinderen. Allemaal mooi in de buitenlucht dus helemaal super."

Dat het minder druk was dan anders kon de meeste bezoekers niet schelen, sommigen vonden het zelfs veel prettiger. "Ik vind het heerlijk, de kinderen hebben nu meer ruimte om te spelen en kunnen alle kanten op"

Toch hoopt de organisatie van het Zwolse Stadsfestival vurig dat de beperkende coronamaatregelen er volgend jaar af zijn.

Stadsfestival Zwolle 2021 (Foto: Rtvoost )

Volle kracht

"Ik hoop toch echt dat we volgend jaar heel veel meer mogen", zegt organisator Zuidema. "En dat we gewend zijn aan het feit dat corona er is. We zien steeds vaker weer festivals en evenementen die langzaam maar zeker weer tot stand komen. Zo ook vandaag bijvoorbeeld de festiviteiten rond de formule 1 in Zandvoort. Dat ziet er fantastisch uit. Zonnig en wel met heel veel mensen, dan denk ik wie weet kunnen wij volgend jaar dan ook weer op volle kracht aan de bak", aldus Zuidema die stellig is in zijn betoog.

"Want we gaan hoe dan ook daar waar het kan door. Dat hebben we als sector steeds gedaan, we hebben de theaters continue steeds open gehouden. Soms met heel weinig publiek, maar podiumkunsten en kunst in algemene zin, die moeten getoond worden en dat zullen we altijd blijven doen."