Katten in Zwolle vergiftigd met stukjes kaas

In Zwolle zijn dit weekend kort na elkaar twee vergiftigde katten aangetroffen. Na onderzoek in een dierenkliniek bleek dat de dieren, die niet meer normaal op hun poten konden staan, vergiftigde stukjes kaas hadden gegeten. Om welk gif het gaat, is niet bekend. Later meldde zich nog een eigenaar van een derde kat met dezelfde symptomen bij de dierenarts.

De dierenambulance in Zwolle kreeg gisterochtend meerdere meldingen van een kat die stuiptrekkend op een grasveld lag in de Jupiterstraat in Zwolle. Kort daarna volgende een tweede melding over een kat aan de Radewijnstraat, iets verderop, die alleen maar bleef liggen.

Evenwicht

Bij aankomst aan de Jupiterstraat was het voor de medewerkers van de dierenambulance direct duidelijk dat de kat snel hulp nodig had. Het dier werd direct meegenomen, naar de Radewijnstraat waar ook een melding was gedaan over een kat die zich vreemd gedroeg. Terwijl de medewerker van de dierenambulance deze kat probeerde te vangen, rende het diertje weg. Maar omdat de kat moeite had zijn evenwicht te bewaren viel het beestje steeds om. Het dier vertoonde dezelfde symptomen als de kat die eerder was opgepikt door de medewerker van de dierenambulance.

Een dierenarts heeft de katten een braakmiddel gegeven waardoor duidelijk werd dat beide dieren vergiftigde stukjes kaas hadden gegeten. Het soort gif is niet bekend.

Derde kat vergiftigd

Later op de middag kreeg de dierenambulance nog een derde melding over een derde vergiftigde kat. De eigenaar van deze kat heeft zijn huisdier zelf naar de dierenarts gebracht voor een behandeling

Het is niet bekend wie de stukjes vergiftigde kaas heeft neergelegd die de katten hebben opgegeten. De dierenambulance in Zwolle roept eigenaren van katten, maar ook andere dieren, op goed op te letten. Een evenwichtsprobleem is één van de symptomen waar de vergiftigde katten last van hadden. Ze konden niet meer normaal lopen of rechtop blijven zitten. Ook hadden de dieren spiertrillingen.

De dierenambulance Zwolle spreekt op Facebook de hoop uit de de katten geen blijvend letsel aan de vergiftiging overhouden. De eigenaren van de twee katten die gistermorgen door de dierenambulance zijn opgehaald, zijn nog niet gevonden.