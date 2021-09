VIDEO: Zingend en dansend met een kist op de schouders naar het crematorium in Usselo

Een bijzonder gezicht bij de entree van het crematorium in Usselo maandagmiddag. Zes mannen liepen daar al dansend en zingend met een kist op hun schouders. Het bleek te gaan om de Wi Kan Doe-dragers; een groep mannen uit Rotterdam en Amsterdam die de Surinaamse uitvaarttraditie in ere wil houden.

"Ons motto is: we vieren het leven ook al ben je gestorven", zegt Maikel Parisius, leider van de dragers in Usselo. "We dragen ons motto uit door middel van muziek en dans. Maar de echte bedoeling is om de overledene nog één keer boven de mensen uit te laten stijgen op weg naar de hemel."

'Kippenvelmoment'

Pedro Swier van uitvaartondernemer Vredehof heeft in zijn 35-jarige loopbaan al veel gezien, maar de zingende en dansende dragers had hij nog niet eerder meegemaakt. "Het is wel een kippenvelmoment natuurlijk. Ook al is iedere uitvaart bijzonder, als je zo voorop loopt dan gaat er wel van alles door je heen. Het is heel mooi dat de familieleden en vrienden de laatste wens van de overledene op deze manier ten uitvoer hebben laten brengen."

Maken de Wi Kan Doe dragers van elke uitvaart een feestje? "Een feestje wil ik het niet noemen", zegt drager Lloyd Hunte. "We geven een beetje kleur eraan. Met zang en dans maken wij het helemaal compleet. In Suriname zie je dit dagelijks, en in Amerika wordt dit ook gedaan. Wij zijn allemaal van Surinaamse afkomst, wij hebben dat overgenomen en bieden dit nu aan in Nederland."

Dagtaak

Volgens Maikel Parisius is de groep al een paar keer in het oosten van het land geweest om een uitvaart te begeleiden. In het westen van het land is het al langer ingeburgerd, want de heren hebben er inmiddels bijna een dagtaak aan. "We bestaan nu negen jaar", zegt Parisius. "We zijn denk ik een keer of vier hier in de buurt geweest. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Want iedereen verdient dezelfde waardigheid."