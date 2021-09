Peter en Hilma strooien as zoon uit op speciaal FC Twente veld

Samen vertellen Peter en zijn ex-vrouw Hilma over Norbert. Hij had een zwaar leven, hij was eigenlijk altijd 'aan het vechten', aldus z'n moeder. Maar FC Twente was voor hem een rode draad, waar hij veel vreugde uit haalde.

Goed spel

Al op z'n twaalfde was Norbert bij de bekerfinale in de Kuip, een fan in hart en nieren. "Hij kon ook geen slecht woord over de club horen," vertelt vader Peter. "Als ze verloren hadden, lag dat nooit aan Twente volgens Norbert."

Maart afgelopen jaar koos Norbert op 35-jarig leeftijd ervoor om uit het leven te stappen. Voor Peter en Hilma een zwarte dag. Zijn as wilden ze eigenlijk uitstrooien op het veldje in Usselo, waar ook Norberts oma eerder was uitgestrooid. "Maar die plek paste eigenlijk helemaal niet bij hem."

Thuiskomen

Al een tijdje borrelt het idee voor het uitstrooiveld binnen FC Twente. "We kregen steeds vaker vragen van nabestaanden. Of er as mocht worden uitgestrooid op het speelveld, toen zijn we wel gaan nadenken." Willy Berends is direct betrokken bij de aanleg. "Veel werk aan het veld doen supporters, vrijwillig."

Supporters straten een voetbal bij het uitstrooiveld (Foto: Willy Berends )

Vlak na Norberts overlijden kwam het uitstrooiveldje in het nieuws. "Dat was voor ons echt perfect." Er werd contact gezocht met FC Twente, en de laatste bestemming voor Norbert werd gevonden door Peter en Hilma. "Ik denk dat hij het geweldig zou vinden, dan is hij echt thuis." Op 29 oktober wordt het uitstrooiveld van FC Twente geopend.