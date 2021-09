LTO Noord: onteigening van boeren 'echt een heel slecht idee'

Het NRC schrijft vandaag over de kabinetsplannen. Er worden twee plannen uitgelicht: eentje waarin de overheid productierechten opkoopt van boeren en ze uit de markt onttrekt, en eentje waarbij ook grond van boeren wordt omgekocht en wordt omgevormd om duurzamere landbouw mogelijk te maken. Kosten van dat tweede plan: 17 miljard euro.

Haagse bronnen laten aan de NOS weten dat er naast deze twee plannen nog meer scenario's liggen om stikstofuitstoot terug te dringen en ze benadrukken daarbij dat nog niks is besloten. Er wordt niet verwacht dat er voor Prinsjesdag nog een besluit komt, de kans is groot dat het in de formatie aan bod komt.

Verbazing bij LTO

Het roept heel veel emoties op als er gesproken wordt over onteigening", zegt voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord. "Een boer denkt dan direct: pakken ze nou mijn boerderij af op de plek waar ik zit. En terwijl die boer ook weet dat wij andere plannen op tafel hebben gelegd waaruit blijkt dat onteigening helemaal niet hoeft."

Volgens Bruins is een LTO-plan, dat is opgesteld met andere partijen als VNO-NCW en Natuurmonumenten, een goedkopere optie is om uit de stikstofimpasse te komen. "Dat is een plan dat 15,3 miljard kost." In dat plan wordt ingezet op vrijwillige verplaatsing of aanpassing van de bedrijfsvoering met innovatieve technieken die de stikstofuitstoot reduceren.

Verplaatsen anders dan onteigenen

Onteigenen noemt Bruins 'echt een heel slecht idee'. "Omdat onteigenen niet nodig is, het heel veel weerstand gaat oproepen en het kost 17 miljard euro." Tegen uitkopen van boeren is LTO niet, volgens Bruins. "Vrijwillig verkopen of verplaatsen is iets anders dan onteigenen. Want dan zeg je gewoon: u mag hier niet meer zijn, en wat u ook vindt, we pakken de boel van u af. Dat gaat veel te ver."

Het onteigeningsplan dat vanmorgen in de publiciteit kwam, leidt tot hakken in het zand bij de buren, beaamt Bruins. "Natuurlijk ga maar na. Als morgen tegen je gezegd wordt dat ze je huis afpakken dan kun je je voorstellen dat mensen hun hakken in het zand zetten. Dat geldt ook voor boeren."

Geen waarheid laten worden

Bruins vindt de huidige situatie bijzonder jammer. "Nou hebben wij een plan op tafel gelegd, geschreven met veel verschillende partijen. Dat leg je dan bij de formerende partijen op tafel. Dan zou je zeggen: formerende partijen, kijk goed naar dat plan en pak dat op." Bruins zegt namens LTO Noord er alles aan te gaan doen om het plan van het kabinet geen waarheid te laten worden.

Bruins vindt het vooral onverstandig dat het kabinet met een dergelijk bericht over onteigeningsplannen naar buiten te komen. "Boeren hebben het gevoel dat het over hun rug wordt beslist en dat ze het hun nog afpakken ook nog. Dat helpt niet bij het gezamenlijk oppakken van de problematiek en dat zou wel moeten."