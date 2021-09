Martine Smeets stopt bij Oranje: "Lichamelijk vraagt het veel, ik moet keuzes maken"

"Na de Spelen merk ik dat ik nog lang niet opgeladen ben. Lichamelijk vraagt het veel. Het is zwaar, ook door het drukke wedstrijdschema in combinatie met het vele reizen in de Roemeense competitie en de Champions League. Om op dit niveau door te kunnen handballen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik keuzes moet maken." Ze blijft dus wel actief op clubniveau. Ze speelt bij de Roemeense topclub CSM Bucuresti.

Mooie herinneringen

Smeets debuteerde in 2012 in Oranje en kwam tot 130 interlands. Daarin scoorde ze 214 keer. Het hoogtepunt was de wereldtitel in 2019 in Japan. Daarnaast won ze zilver op het WK van 2015 en brons op de editie van 2017 en het EK van 2018. Tijdens de Spelen werd Smeets in 2016 vierde en dit jaar zesde. "Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt met het Nederlands team. Vanaf het moment dat we de eerste medaille pakten in 2015. Het is een rollercoaster geweest met als absoluut hoogtepunt het winnen van de wereldtitel in 2019. Daar hebben we zo lang naar toegewerkt. We wisten dat het erin zat, maar het uiteindelijk ook doen. Dat was geweldig. Het zijn herinneringen die me voor altijd bij blijven."

Het is goed zo

"Ik heb een heel goed gevoel over mijn carrière, heb alles meegemaakt, ontzettend fijne mensen leren kennen en vriendschappen gesloten voor het leven. Het voelt goed om het op dit moment af te sluiten. Afsluiten met de Spelen. Voor mij klopt het. Het is goed zo", sluit Smeets af op de website van de handbalbond.