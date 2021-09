Glanerbrugger wilde aanslag plegen op zorginstelling in Enschede

Om de aanslag voor te bereiden kocht de Glanerbrugger drie stuks zwaar illegaal vuurwerk met de explosiekracht van een handgranaat en tapete deze aan elkaar. Politiemensen vonden het vuurwerk op 4 december nadat een bekende van de twintigjarige de politie tipte over het plan om de aanslag te plegen.

Voorwaardelijke gevangenisstraf

Dat werd maandag duidelijk voor de rechtbank in Almelo, waar de officier van justitie een werkstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden eiste.

De Glanerbrugger, een jongeman met een zwaar belaste jeugd, voelde grote haat voor de zorginstelling. Met de aanslag wilde hij duidelijk maken hoe groot zijn haat was. "Ik keek in die tijd teveel films waarin geschoten werd" vertelde de man tegen de Almelose rechters. "Maar toen kreeg ik een huisje en zag er vanaf."

Zwaar getraumatiseerd

Wat er in de jeugd van de jonge Glanerbrugger mis ging werd in de rechtszaal niet besproken. Het werd wel duidelijk dat de impact groot is, de man is zwaar getraumatiseerd en heeft behandeling nodig.

De officier van justitie twijfelde of de man wel echt besloten had de aanslag niet te plegen. Een bekende van de verdachte vertelde politiemensen de dag voor de aanhouding nog dat het plan voor de aanslag nog steeds bestond. "Meneer had die cobra's, en dat is echt serious business, nog in huis", aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak