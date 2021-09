Programma: Eredivisie is weer terug en haalt Twente Vrouwen de Champions League?

Het seizoen in de voetballerij is alweer een tijdje bezig en langzaamaan volgen ook de andere sporten. Hieronder een overzicht van het sportprogramma in onze provincie van deze week.

Betaald voetbal

Na de interlandonderbreking gaat de Eredivisie komend weekend verder met speelronde vier. Daarin speelt Go Ahead Eagles bij mede-promovendus SC Cambuur, krijgt PEC Zwolle Ajax op bezoek en komt FC Utrecht naar Enschede voor het duel met FC Twente. Heracles is vrij, omdat het duel met Feyenoord verplaatst is naar december in verband met Europese verplichtingen van de Rotterdammers.

Het Nederlands elftal komt vanavond eerst nog in actie in de WK-kwalificatie. Concurrent Turkije is in Amsterdam de tegenstander. Wout Weghorst is de enige Overijsselaar in de selectie. Sepp van den Berg is dat bij Jong Oranje. Die ploeg speelt vanavond in Deventer tegen Moldavië. Het is voor die ploeg de eerste wedstrijd van de EK-kwalificatie.

Amateurvoetbal

In de Tweede Divisie pakte HHC afgelopen zaterdag het eerste punt. Komend weekend gaat het op bezoek bij Koninklijke HFC, dat zes punten verzamelde. In de Derde Divisie zaterdag zijn er uitduels voor Excelsior'31 en Staphorst. De tegenstanders zijn respectievelijk SteDoCo en Barendrecht. Op zondag speelt het nog puntloze HSC'21 bij UNA.

In de zaterdaghoofdklasse B is DETO nog zonder puntenverlies. De ploeg gaat op bezoek bij Buitenpost. Genemuiden krijgt De Dijk op bezoek en Berkum hoopt tegen Noordscheschut de eerste zege te kunnen bijschrijven.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen van FC Twente spelen donderdag tegen Benfica. Het is de tweede wedstrijd van een dubbele ontmoeting in de laatste voorronde van de Champions League. Het duel in Enschede eindigde vorige week in 1-1 en dus gaat donderdag de beslissing vallen. In de Eredivisie staan Twente en PEC Zwolle zondag tegenover elkaar.

Softbal

De softbalsters van Tex Town Tigers spelen zaterdag de topper tegen Olympia in de hoofdklasse. Die ploeg staat tweede met vijf punten meer en twee duels minder. Tex Town Tigers is de nummer drie.

Volleybal

De volleybalmannen van Oranje zijn al zeker van een plek in de achtste finales van het EK. Vanavond staat de laatste wedstrijd in de groepsfase op het programma. De achtste finales staan vanaf zaterdag op het programma. De finale is volgende week zondag.

Waterpolo

Voor de mannen en vrouwen van Het Ravijn gaat komend weekend het seizoen in de Eredivisie van start. De mannen beginnen met een thuisduel tegen SVH en de vrouwen starten in eigen bad tegen GZC Donk.

Overige sporten

Ook in het hockey, korfbal en zaalvoetbal gaat het seizoen beginnen.