Dit weten we tot nu toe over de drinkwatervervuiling in Oldenzaal en omgeving

Inwoners van Oldenzaal, De Lutte, Losser, Deurningen en omgeving kregen donderdag een email van Vitens met de mededeling dat het drinkwater verontreinigd is met e-coli en enterococcen bacterieën. Dat leidde tot bezorgdheid onder burger. Wat weten we een paar dagen later over de verontreiniging?

Kun je er ziek van worden?

De verontreiniging die gevonden is tijdens het afnemen met monsters komt overal in de natuur voor en is op zich niet gevaarlijk. Mensen met een normale conditie worden er niet ziek van. Maar het mag niet in het drinkwater voorkomen. Kwetsbaren kunnen er wel maag- en darmklachten van krijgen. Neem bij klachten contact op met de huisarts of GGD.



Kan ik het water drinken?

Er wordt geen enkel risico genomen met de gezondheid van klanten. Daarom geeft Vitens het advies om het water te koken. Kook het kraanwater drie minuten in een pan of fluitketel voor consumptie. Daarna is de bacterie niet meer aanwezig en is het water weer veilig om te drinken. Dit geldt voor het maken van koffie, thee, limonade, flesvoeding, tanden poetsen en voor het bereiden van uw maaltijden. Douchen, in bad gaan en wc doorspoelen kan wel gewoon.

Wat is de oorzaak van de verontreiniging?

Hoe de bacteriën in het drinkwater terecht zijn gekomen kan Vitens nog niet precies zeggen. Ze zijn ontdekt door de routinecontroles die dagelijks in de provincie plaatsvinden. De monsters worden onderzocht in het laboratorium op verontreiniging. Zodra de bron bekend is, worden er mededelingen gedaan.

Een woordvoerder van Vitens zegt dat de besmetting meestal ontstaat door werkzaamheden aan het leidingnetwerk. Er wordt nu gezocht naar de bron rondom een waterreservoir.

Wanneer is het verholpen?

Op dit moment wordt het leidingnetwerk schoongemaakt en gevuld met schoon water. Daarna wordt er opnieuw bemonsterd. Dit monster gaat naar het laboratorium. De uitslag daarvan wordt donderdag verwacht. Op waterstoring.nl is de status van het probleem te volgen.

Polikliniek MST Oldenzaal weer open

Als gevolg van de storing sloot de polikliniek van het MST in Oldenzaal afgelopen vrijdag haar deuren. Inmiddels is de poli vandaag weer opengegaan. De waterkranen zijn niet in gebruik. Vitens heeft schoon water in tonnen geleverd aan het MST zodat ze water hebben om mee schoon te maken.

"De bacterieën zijn niet gevaarlijk geweest voor onze patiënten", zegt Ida Gerda Emmens van het MST. "Er heeft zich ook niemand gemeld die ziek geworden is na een recentelijke bezoek aan de poli".

"Iedereen die een afspraak heeft bij de poli, kan gewoon komen. Mocht de behandeling niet in Oldenzaal kunnen plaatsvinden, dan worden de patiënten zelf gebeld", zegt Emmens.

voor overige vragen kun je contact opnemen met Vitens via telefoonnummer: 0800-0359. Vragen over gezondheid kun je stellen bij GGD Twente: 053 487 68 88.