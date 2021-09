ROOTS | Waarom Johanna ter Steege niet meer in God gelooft

Van kinds af aan had ze haar eigen maniertjes in de kerk. Zo wilde Johanna altijd aan de buitenkant van de bank zitten, want dan hoefde ze niet naast een vreemde te zitten. Verder zat ze het liefst naast haar moeder. "Ik zat altijd te dromen en keukentje te spelen met mijn moeders jas. Dan was ik hele maaltijden aan het koken, de knopen op haar jas waren de gaspitjes."

God ziet alles

Elke avond bad Johanna voor het slapengaan. "Ik vroeg God om al mijn zonden te vergeven. Ik noemde alles op waarvan ik dacht dat het zondig was. En ik eindigde met: en God, wilt U ook die zonden vergeven die ik vergeten ben vandaag? Zo was ik helemaal schoon."

Toch ging het geloof haar op een gegeven moment tegenstaan. Hoe dat kwam? En wanneer dat was? Dat zie je in onderstaande aflevering.

