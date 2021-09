Werkstraf voor veehouder uit Haaksbergen, bedrijf voorwaardelijk stilgelegd

Een veehouder uit Haaksbergen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een werkstraf van honderdtwintig uur en een voorwaardelijke stillegging van zijn bedrijf. Bij een controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de instantie die onder meer controleert op dierenwelzijn, werden afgelopen april meerdere misstanden vastgesteld.

Controleurs van de NVWA troffen vee aan dat in te kleine ligboxen opgesloten was, er liepen kreupele koeien rond terwijl stallen vol mest lagen. Het was niet de eerste keer dat het bedrijf een bezoekje kreeg van de NVWA, sinds misstanden in 2015 zijn er regelmatig controles. De veehouder werd in 2019 ook al eens veroordeeld voor verwaarlozing van vee, maar ging in hoger beroep. Dat beroep loopt nog.

Niet zoveel aan de hand

Volgens de veehouder is er niet zoveel aan de hand, hij is van mening dat de regelgeving voor de veeteelt niet deugt. In het vonnis zegt de rechtbank dat de man die mening mag hebben, maar dat hij zich wel aan de regels dient te houden. Doet hij dat niet en worden er opnieuw misstanden aangetroffen, dan gaat het bedrijf een half jaar op slot.