Het begin van de faalangst van Kim Kötter: huilend de klas uitrennen door een black-out

Kim Kötter in gesprek met haar ouders voor het programma Roots (Foto: RTV Oost)

Door verschillende reizen met haar familie wist ze letterlijk alles van de Dag van de Doden. Dus het was geen probleem om er een spreekbeurt over te geven, ook al was het in het Engels. Totdat de lerares haar aankondigde. Ze kon geen woord meer uitbrengen, trilde helemaal en had een totale black-out. Ze rende huilend de klas uit. Dit was het begin van de faalangst van Kim Kötter.

De faalangst was niet het enige vervelende uit haar middelbare schoolperiode. Kim was een slimme meid en besteedde niet zoveel aandacht aan haar uiterlijk. "Het begon allemaal grappend", geeft ze aan. "Ik was het nieuwe meisje en een beetje de nerd. Ze begonnen met aan mijn BH-bandje te zitten, mijn stoel aan te schuiven en aan mijn billen te zitten. En op een gegeven moment werd ik gewoon gechanteerd."

'Versie B'

De jongens wachtten Kim op na schooltijd, want ze waren ervan overtuigd dat zij hen moest helpen om goed te scoren op tentamens. "Dat deed ik dan ook, want ik was bang voor ze. Totdat een leraar het doorkreeg en mij hielp tijdens tentamens. Ik kreeg 'versie B' terwijl zij het normale tentamen maakten. Dat hielp heel erg."

Voor die faalangst kreeg ze training van mevrouw Schellings. En voor het programma Roots, waar Kim een duik in haar verleden neemt, ziet ze haar weer. Dat werd een emotionele ontmoeting.

Kijk hieronder de aflevering.

Meer van dit?

Deze video is een klein onderdeel van de hele aflevering die vanavond op TV Oost komt. Dan is te zien dat Kim samen met presentator Bert Eeftink plekken van vroeger bezoekt. Ze gaat terug naar haar ouderlijk huis en bezoekt het Mariakapel. Ook zijn er ontmoetingen met oude bekenden.

Dit is de derde aflevering van het programma Roots. In eerdere afleveringen kon je zien hoe voetbaltrainer Ron Jans en actrice Johanna ter Steege een duik in het verleden namen. Verder te zien de komende weken: Jeffrey Hoogland en Alberto Stegeman. Vanavond dus Kim Kötter, vanaf half 6 op TV Oost. Het programma wordt elk uur herhaald.