Verwarring bij Overijsselse basisscholen over mogelijke versoepeling van coronaregels

Minister Slob zegt dat het nog niet duidelijk is of quarantaineregels voor het primair onderwijs worden versoepeld. (Foto: RTV Oost)

Het is nog niet duidelijk of quarantaineregels voor het primair onderwijs versoepeld worden. Ondanks berichten in Trouw, waarin OMT-lid Károly Illy spreekt over mogelijke versoepelingen, is hierover nog geen besluit genomen. Dat zegt minister Are Slob. Het gaat over de regel waarbij een hele klas naar huis moet als één kind corona heeft. Het oude advies leidt tot verwarring bij Overijsselse scholen.

Berichten in Trouw van maandag 6 september suggereren dat het Outbreak Management Team geadviseerd heeft om op 20 september de quarantaineregels te versoepelen. Hierbij zouden bij een enkele besmetting alleen de kinderen in quarantaine gaan waar het besmette kind nauw contact mee heeft gehad.

Dit is echter een oud advies, dat stamt van 11 augustus. Toen was er al sprake van om deze regel te schrappen, mits iedereen die dat wil volledig gevaccineerd is. Dat is op dit moment nog niet het geval; zo'n 84% van de bevolking heeft inmiddels minstens één prik gehad, 73% is volledig gevaccineerd.

Dat het oude advies nu naar boven komt, leidt tot verwarring. Een rondgang langs scholen in Overijssel leert dat veel directeuren dit bericht lazen als een aankondiging dat de regel vervalt dat een héle klas naar huis moet bij een enkele besmetting. Voor deze scholen zou een dergelijke versoepeling gewenst zijn.

Lastig

Vooral de onzekerheid maakt het werken lastig. Bij diverse scholen in Overijssel zijn al een of meerdere klassen naar huis gestuurd, waar ze vervolgens afstandsonderwijs volgen. Dat afstandsonderwijs is minder effectief en leerlingen dreigen achterstanden op te lopen.

Daarnaast is het voor docenten erg lastig om te werken met het idee dat elk moment het hele onderwijs weer naar online verschoven wordt. Ook is het voor ouders een belasting, die opeens weer zelf thuis les moeten geven.

Kampen

Een directeur van een basisschool in Kampen geeft aan dat de school uiteraard de regels volgt, maar dat het huidige proces veel gedoe geeft. Volgens haar ontstaat ook een onderscheid tussen de leerlingen, en is het lastig om vast te stellen wie wel en wie niet getest is. De school vraagt daar zelf niet naar.

Een directeur van een basisschool in Zwolle zegt dat versoepelingen goed zouden zijn voor het leerproces, omdat samen op school leren het beste werkt. Bovendien zou het de onzekerheid wegnemen. Maar ook zouden dergelijke versoepelingen het gevoel van veiligheid aantasten onder docenten, leerlingen en ouders.

Bubbels

Maar daar is dus nu nog geen sprake van. De regels zoals ze staan, blijven van kracht, bevestigt ook minister Arie Slob. "Alleen als klassen al in bubbels, in kleine klusters, werken, is het mogelijk om slechts een deel van de kinderen naar huis te sturen. Als dat organisatorisch niet mogelijk is, zal toch echt de hele klas enkele dagen in quarantaine moeten."

Deze richtlijn is inmiddels wel losgelaten voor voortgezet onderwijs, omdat daar vaccinatie mogelijk is. Kinderen tot 12 jaar worden niet gevaccineerd, waardoor uitbraken bij hen makkelijker kunnen voorkomen.