Documentaire over plattelandsvrouwen: 'Ik wilde de verhalen van de boerinnen gewoon vertellen'

Documentairemaker Annejet Brandsma spreekt in ‘Vrouwen van het land’ verschillende generaties plattelandsvrouwen verspreid door heel Nederland. Het zijn persoonlijke gesprekken, waarin ook aandacht is voor de ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis en de emancipatie binnen boerenbedrijven.

Arkelsteijn Hoeve in Bathmen (Foto: RTV Oost / Harro Brouwer)

Tijdens de gesprekken kwam Brandsma erachter dat de verschillen tussen boerinnen in Nederland groot zijn. Iedere regio heeft zijn eigen mentaliteit en gebruiken. "Het feit alleen al dat er in Brabant veel zandgrond is, betekent ook dat daar andersoortige boerenbedrijven staan dan in bijvoorbeeld Noord-Nederland."

Ik miste juist bij de boerenprotesten de vrouwen met wie ik was opgegroeid Annejet Brandsma, documentairemaker

Zijlijn

In de documentaire spelen vrouwen de hoofdrol. Te zien is hoe zij hun leven geven voor het familiebedrijf en hun gezin. "Met diepgang, maar wel op een laagdrempelige manier", vertelt Brandsma.

Ook Carolien Roeterdink figureert in de documentaire. Zij kwam in 1992 op het boerenbedrijf in Bathmen. "De reden om mee te doen aan de documentaire is omdat boerinnen volgens mij toch vaak aan de zijlijn staan. Onterecht. Wij hebben als boerin ook echt een positie op het bedrijf", verklaart Roeterdink.

Documentairemaker Annejet Brandsma (r) en boerin Carolien Roeterdink (Foto: RTV Oost / Harro Brouwer)

Mensen hebben pas door hoe belangrijk de boerin is op het moment dat zij wegvalt Carolien Roeterdink, boerin

Volgens Annejet Brandsma moet de documentaire bijdragen aan een meer passende beeldvorming rondom boerinnen. Dat is overigens ook een van de redenen dat ze niet alleen vrouwen heeft gesproken. Ook enkele mannen komen aan het woord, onder wie boerenzoon Wessel Roeterdink.

Wessel Roeterdink gaat het boerenbedrijf van zijn ouders overnemen (Foto: RTV Oost / Harro Brouwer)

Wessel is de zoon van Carolien en het is de bedoeling dat hij het bedrijf van zijn ouders gaat overnemen. Wessel: "Wat mij betreft zijn vrouwen en mannen gelijkwaardig op de boerderij. Ik weet alleen niet of anderen daar inmiddels ook zo over denken." In elk geval hoeft Wessel er niet op te rekenen dat zijn vriendin later ook mee gaat helpen op het boerenbedrijf. "Waarschijnlijk gaat ze haar eigen ding doen."