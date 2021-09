Onderzoek naar 'verdacht incident' in Enschede afgebroken nadat mishandelde man zich meldt bij recherche

De politie wilde een buurtonderzoek starten in de Regulusstraat in Enschede, maar werd benaderd door een mishandelde man. (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

Rechercheurs die op het punt stonden te beginnen aan een buurtonderzoek naar een 'verdacht incident' in de omgeving van de Regulusstraat in Enschede, hebben vanmiddag dat onderzoek direct weer afgebroken. De reden: ze werden benaderd door een man die claimde te zijn mishandeld in de straat waar de rechercheurs net hun buurtonderzoek wilden starten. Of de mishandeling te maken heeft met het verdachte incident, kan de politie nog niet zeggen.

De recherche geeft voorrang aan het onderzoek naar de mishandeling van de man, die ook claimde dat er een huis in Regulusstraat vernield zou zijn.

De politie kwam vanmiddag met een oproep op Twitter waarin getuigen werden gevraagd zich te melden naar aanleiding van een 'verdachte situatie' die gisteravond tussen negen uur en tien uur 's avonds had plaatsgevonden op de kruising Regulusstraat/Zevensterstraat in Enschede. Over de aard van de verdachte situatie wilde de politie vanmiddag niets zeggen.

Brief

In de tweet vraagt de politie of mensen tussen negen en tien uur gisteravond iets bijzonders is opgevallen in de omgeving van de Zevensterstraat en de Regulusstraat. Mensen moeten daarbij volgens de politie denken aan een vreemde auto en/of verdachte personen. In de oproep op Twitter wordt een brief getoond die omwonenden, als onderdeel van het buurtonderzoek, ook in de brievenbus krijgen.

Politie zegt niks

De politie meldt met opzet niet welk verdacht incident er gisteravond zou hebben plaatsgevonden in de omgeving van de Regulusstraat, meldt een woordvoerder. "We hebben gisteravond een melding gekregen", aldus de woordvoerder, die er verder niks over wil zeggen. Ook om getuigen niet een bepaalde richting in te duwen. De politie is op zoek naar een getuigenverklaring of beelden die de melding bevestigen die agenten gisteren kregen.

In de brief die omwonende nog in de bus krijgen wordt onder meer gevraagd om videobeelden, bijvoorbeeld van een ring doorbell, een dashcam of bewakingscamera. Omdat het buurtonderzoek is afgebroken nadat de mishandelde man zich meldde, kan het nog even duren voor omwonenden de brief ook daadwerkelijk in de bus krijgen.