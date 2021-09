Boer uit Hoge Hexel snapt niets van onteigeningsplan kabinet: "Hebben ze er wel over nagedacht?"

"Dit kan toch niet waar zijn?" Het was de eerste gedachte die door het hoofd spookte van boer Bram Egberts uit Hoge Hexel, toen hij het nieuws hoorde dat het kabinet boeren wil onteigenen als oplossing voor het stikstofprobleem. "Weer zo'n oplossing waarvan je denkt, hebben ze er wel over nagedacht?"

Het kabinet heeft hiervoor in totaal zeventien miljard euro beschikbaar, meldde NRC vanochtend. Het leidde al tot boze reacties bij LTO Noord en ook Egberts is niet blij met het plan. "Als ze hiermee aan komen zetten, weet je dat je weinig meer te vertellen hebt. En zo zijn we niet met elkaar getrouwd. Niet als ondernemers zijnde."

'Laatste redmiddel'

De boer woont in de buurt van een Natura 2000-gebied. Met de provincie Overijssel heeft hij regelmatig contact, omdat een oplossing voor het stikstofprobleem nodig is. "Maar dit is absoluut niet ter sprake gekomen. Er wordt wel met de omgeving gesproken, maar daar wordt nu nog helemaal niet over gesproken." Egberts is van mening dat onteigening als laatste redmiddel moet worden ingezet. "Maar niet direct als ze het erf opkomen."

De stemming onder Egberts en zijn collega's was nog zo positief, na het weekend waarin de Formule 1 in Zandvoort hem positief stemde. "Dan krijg je dit er overheen. Op de app was het alleen maar boze reacties. Mijn vrouw was een beetje emotioneel. De spanning loopt steeds verder op. Zij zegt: 'Wat willen ze nu toch eigenlijk, houdt het dan nooit een keer op?' Maar dit is niet de weg om oplossingen te zoeken. Er wordt veel over ons gedacht, maar niet met ons."

Het plan lekte vanochtend uit in de krant, maar Egberts hoopt op meer duidelijkheid. "Laten we eerst maar eens horen wat voor verhaal er achter zit. Wie weet komen we dan tot andere uitspraken."