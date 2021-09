Busritten Keolis vallen nu ook uit door tekort aan chauffeurs

In het slechtste scenario komt buslijn 161 van Deventer naar Zwolle via Olst te vervallen. (Foto: Wouter de Wilde / WDW Foto's)

Per week gaat het om ongeveer tachtig uitgevallen ritten - op een totaal van bijna 2600 ritten in de regio IJssel-Vecht, dat bestaat uit het noordwestelijk deel van Overijssel en de Veluwe.

Het is de stapeling van vakanties en een hoger ziekteverzuim, die bij de roostermakers van Keolis voor hoofdbrekens zorgt. Temeer omdat het opvangen van weggevallen diensten dus lang niet altijd lukt, als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn simpelweg onvoldoende vervangende chauffeurs voorhanden.

Iedere rit die uitvalt is er één teveel. Gelukkig gebeurt dit niet dagelijks en is het tijdelijk. Lotte Hendriksen, Keolis

Kantoorpersoneel op de bus

Het vervoersbedrijf trekt alles uit de kast om de rituitval te beperken, en waar dit niet mogelijk is te verzachten. Zo zet Keolis de eigen mensen extra vaak in - waarbij ook bevoegd kantoorpersoneel achter het stuur kruipt.

Waar ritten uitvallen, gebeurt dat zoveel mogelijk op lijnen met een kwartierdienst. "In dat geval rijdt er op een druk traject bijvoorbeeld drie keer in plaats van vier keer per uur een bus", schrijft Keolis woordvoerder Lotte Hendriksen in een reactie. Bussen die één keer per uur door kleinere dorpen gaan, worden ontzien. Dat geldt ook voor de scholierenlijnen.

Scholen open

Ook in de voorbije weken was af en toe sprake van rituitval, beaamt Keolis. Maar toen konden vakanties van chauffeurs beter worden opgevangen. "Door chauffeurs van touringcarbedrijven", schrijft Hendriksen. "Nu de scholen open zijn en zij zelf weer rijden, kunnen wij hen minder vaak inzetten."

De rituitval is incidenteel en tijdelijk, stelt Keolis. "Iedere rit die uitvalt is er één teveel. Gelukkig gebeurt dit niet dagelijks en is het tijdelijk."

Haperende bussen

Behalve uitval door een tekort aan chauffeurs vallen zo ook de bussen zelf wel eens uit. Door een softwarefout schieten ze soms in een veiligheidsmodus, waardoor de bus maximaal nog maar dertig kilometer per uur rijdt. Dat gebeurde al meerdere keren op de snelweg, en gebeurde een bus ook vandaag nog.

Omdat alle bussen een voor een naar de garage moeten voor een update, gaat het nog enkele weken duren voor die problemen verholpen zijn.