Enschede enige universiteitsstad waar vorig jaar minder studenten gingen wonen

In bijna iedere universiteitsstad gingen vorig jaar meer nieuwe studenten wonen dan een jaar eerder, behalve in Enschede. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Enschede is de enige stad waar vorig jaar minder studenten naartoe verhuisden dan een jaar eerder.

In 2019 verhuisden duizend studenten naar de grootste stad van Overijssel, in 2020 waren dat er honderd minder.

In grote studentensteden als Amsterdam en Utrecht gingen respectievelijk 1200 en 800 meer studenten wonen dan een jaar eerder. In andere kleinere steden zoals Wageningen en Maastricht bleef het aantal gelijk.

Het is lastig te zeggen wat de terugloop veroorzaakt, zegt UT-woordvoerder Laurens van der Velde. "Ik kan er geen specifieke verklaring voor bedenken. Er is niet direct een ontwikkeling bij de universiteit die daar mogelijk een rol in heeft gespeeld."

"We hebben verschillende huisvesters gebeld, maar die weten het ook niet", zegt gemeentewoordvoerder Ruud Lutjeshuis. "Een verklaring kan zijn dat veel studenten hier uit de regio komen. Die hebben mogelijk besloten om nog even thuis te blijven, vanwege corona."

Kamernood

Desondanks is de kamernood in Enschede op dit moment hoog; tussen de vierhonderd en vijfhonderd internationale studenten hebben nog altijd geen woonplek, terwijl het studiejaar al is begonnen. Nooit eerder kampte de stad met zo'n groot tekort aan woonruimte voor studenten.