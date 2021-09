Waterproblemen Noordoost-Twente houden tot donderdag aan

"Uit de resultaten van onze tests blijkt dat er minder, maar nog steeds een zeer kleine hoeveelheid van de eerder aangetroffen bacteriën (E. coli en enterococcen) in het drinkwater aanwezig is", staat op de site van Vitens. "Het kookadvies wordt met twee dagen verlengd, omdat deze tijd nodig is voor het uitvoeren van nieuwe tests en de analyse van de monsters. De uitslagen verwachten we op donderdag."

Poepbacterie

Het drinkwater is vervuild met poep- en melkzuurbacteriën. Dit zijn bacteriën die veelvuldig voorkomen in de darmen van zoogdieren en mensen. Hoe de bacteriën in het drinkwater terecht zijn gekomen, weet Vitens niet. "Deze bacteriën komen weliswaar overal in het milieu voor, maar mogen uiteraard niet voorkomen in drinkwater."

Vitens adviseert iedereen in het 'rode gebied' om kraanwater eerst drie minuten te koken voor het te drinken. Mensen met een lage weerstand lopen een kleine kans op maag- en darmklachten.

Het gebied waar de bacterie in het leidingwater zit (Foto: Vitens)

Supermarkten in Oldenzaal merkten al snel de gevolgen; waterflessen vlogen uit de schappen. Binnen een paar uur waren de schappen van de Albert Heijn al leeggehamsterd.