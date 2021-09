Kleingeld in de ban: KWF collecteert in Enschede uitsluitend met QR-code

Voor het eerst gaan er collectanten van KWF Kankerbestrijding uitsluitend langs de deuren zonder de klassieke collectebus. Doneren is dit jaar in 23 gemeenten alleen mogelijk via de smartphone. Enschede heeft in Overijssel de primeur.

Dat betekent dat het kleingeld in de portemonnee kan blijven. De collectebus maakt plaats voor een bord met daarop een afbeelding van een QR-code. Deze code kan met de mobiele telefoon gescand worden, waarna via de app van internetbankieren een bedrag naar keuze overgemaakt kan worden naar KWF.

QR bekender door corona

Maar is Enschede wel klaar voor contantloos betalen? Zijn er met name onder ouderen niet heel veel mensen die geen smartphone hebben of onbekend zijn met internetbankieren? In 1Twente Vandaag zegt KWF-woordvoerster Linda Sumner daar niet bang voor te zijn. "Afgelopen jaren zien we dat het gebruik van de QR-code een vlucht neemt. Zeker in coronatijd is het gebruik van de QR-code toegenomen", verwijst ze op het gebruik van de code bij onder meer bestellingen op terrassen.

Met name de jongere doelgroep heeft steeds minder contant geld in huis Linda Sumner, KWF Kankerbestrijding

Afgelopen jaren is er bij al geëxperimenteerd met 'pinbussen' of collectebussen die zowel een QR-code als een gleuf voor contant geld hebben. "Met name de jongere doelgroep heeft steeds minder contant geld in huis", aldus Sumner. Maar waarom er in Enschede dan niet gekozen is voor zo'n 'hybride' collectesysteem, met voor ieder wat wils? Dat antwoord blijft wat onduidelijk. Het zou voor de collectant handiger zijn. De QR-code is gebonden aan de collectant, waardoor je direct kan zien hoeveel er is opgehaald."

Niet met geld over straat

Een andere KWF-woordvoerder zegt in een telefonische reactie overigens dat ook de veiligheid een rol speelt bij de overstap naar volledig digitaal collecteren. "Sommige collectanten voelen zich niet veilig als zij 's avonds met een volle collectebus over straat moeten of op pad gaan om het geld bij een bank te storten."

Het is dan ook aan de afdelingen zelf om te kiezen voor een hybride of digitaal collectesysteem. KWF Enschede is een van de 23 afdelingen waar de QR-code dus als enige betaaloptie is omarmd. De collectanten kunnen nog tot en met 11 september aan de deur komen.