Pech voor Noordoost-Twente: 'watervervuiling van deze omvang gebeurt normaal heel weinig'

Watervervuiling met de omvang zoals nu in Noordoost-Twente, komt heel weinig voor. Dat zegt Claire Swart van waterbedrijf Vitens. "Water kunnen we vaak omleiden omdat we afsluiters in het netwerk hebben en zo bijvoorbeeld zorgen dat het water van een ander pompstation afkomt. Maar: dat is in dit geval niet mogelijk."

Sinds bijna een week kampen Vitens en inwoners van Noordoost-Twente met watervervuiling. Het drinkwater is verontreinigd met E. coli en enterococcen. Vitens is druk met schoonmaken en testen van het water. Volgens het waterbedrijf houden de problemen in elk geval nog tot donderdag aan.

Want omleiden zoals gewoonlijk mogelijk is, kan nu dus niet. "Er is één grote leiding die loopt vanaf het pompstation naar dit gebied. Vaak kunnen we vanuit meerdere locaties aanvoer leveren." Het is dus voor het getroffen gebied echt wachten tot de vervuiling verdwenen is.

"We hebben de resultaten terug van onze test en daaruit blijkt dat de bacterie nog steeds aanwezig is", zegt Swart. "Gelukkig wel minder, dus we blijven onze schoonmaakwerkzaamheden en tests uitvoeren. We moeten wachten tot we goede resultaten terugkrijgen en dat wordt waarschijnlijk donderdag."

Oorzaak onbekend

De oorzaak van de vervuiling is nog steeds niet gevonden. "Er zal een oorzaak zijn, maar die laat zich nu toch minder gemakkelijk ontdekken." Ondertussen wordt veel schoongemaakt. "We spuiten ons leidingwerk door. En daarnaast zijn we gericht in ons reservoir bezig, een gespecialiseerd bureau dat dat grondig reinigt. Zo proberen we die bacterie weg te krijgen."