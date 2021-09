Moord op Syrische actrice in Zwolle: de verdachte ex-man wordt psychisch onderzocht

De actrice werd omgebracht in haar flat aan de Meppelerstraatweg in Zwolle (Foto: RTV Oost)

De man die ervan wordt verdacht in Zwolle een Syrische actrice te hebben gewurgd, wordt overmorgen opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Daar zal de komende zes weken zijn psychische toestand worden bekeken. Dat werd vandaag bekend tijdens een korte rechtszitting tegen de man.

Verder werd duidelijk dat het Nederlands Forensisch Instituut nog bezig is met extra onderzoek naar de 'omsnoering van de hals'. Met wat voor kabel actrice Raifa al-Riz is gewurgd, is nog niet bekend gemaakt. Volgens het OM heeft hij naast de wurging ook een hand op de neus en mond van de vrouw gelegd, die daardoor is gestikt.

Psychische problematiek

Afgelopen maart vond de politie de Syrische actrice in doodsnood in haar flat aan de Meppelerstraatweg. Tevergeefs werd geprobeerd om haar te reanimeren. De verdachte, volgens omstanders haar ex-man, werd direct aangehouden. Hij komt net als het slachtoffer uit Syrië en zit nu nog in een speciale gevangenis voor gedetineerden met psychiatrische problematiek.

Bekend actrice

De omgebrachte vrouw was in haar thuisland een bekende verschijning als actrice en kunstenares. Ook in Nederland timmerde Al-Riz aan de weg. In de Syrische en Nederlandse kunst- en theaterwereld werd geschokt gereageerd op de dood.

Op social media verschenen in de week van haar dood talloze berichten. Zo schreef collega-actrice Amal Arafa, met 2,3 miljoen volgers op Instagram: "Vorig jaar kwam ik naar Nederland en bezocht ik je huis en atelier. Ik wist niet dat we afscheid gingen nemen. Je warme thuis is een plaats delict geworden!"

Het eindproces tegen de verdachte wordt eind december gehouden in de Zwolse rechtbank.