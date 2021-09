Kerstcircus komt terug naar Enschede, mét show voor blinden

Jongleurs, illusionisten, een spreekstalmeester en de mascotte, een olifantje. Tijdens de show kan iedereen genieten van hun acts, zelfs blinden en slechtzienden. Hoe? Met een koptelefoon en door te voelen.

Voelplein

Bianca Stokkingreef uit Almelo is blind en bezocht al meerdere voorstellingen in het land. Van het sprookjesbos tot het dolfinarium. Om de shows te volgen was er iemand bij haar die vertelde wat er zich voor haar afspeelde. Of er was een speciale blindentolk, waar ze naar kon luisteren met een hoofdtelefoon op.

Vandaag mocht ze het 'voelplein' uitproberen. Blinden en slechtzienden mogen straks voor de voorstelling aan alle artiesten en hun attributen voelen om zo zich in te beelden hoe het er allemaal uitziet. "Het is erg belangrijk om vooraf al te weten welke attributen er zijn en in welke kleding de artiesten hun acts doen", zegt Stokkingreef. "Zo weet ik wat ik kan verwachten tijdens de show."

'Fantastisch om te doen'

Na het voelen kan de show beginnen. Tijdens de voorstelling zal Bianca een hoofdtelefoon dragen waardoor een blindentolk vertelt wat er allemaal gebeurd. "Hij beschrijft bijvoorbeeld bij een goochelaar alles wat hij doet en hoe de truc werkt. Ook als er een grap gemaakt wordt, vertelt hij mij dat voordat 'ie komt. Dan kan ik meelachen met de rest."

Atze Lubach, spreekstalmeester bij het circus in Enschede, is blij met de speciale voorstellingen. "Fantastisch. Niet alleen voor de blinden en slechtzienden, maar ook voor ons zelf. Het is geweldig om dit voor hen te kunnen doen en op een andere manier contact met de toeschouwers te hebben."

Circus in Enschede

Het circus is van 25 december tot en met 9 januari te bezoeken in het Volkspark in Enschede. De show voor blinden en slechtzienden is op 8 januari.