Almelose filmmaker volgde moeder die na vechtscheiding de strijd met jeugdzorg aanging

Voort kreeg het idee voor de film na het lezen van een bericht over een wanhopige moeder na uithuisplaatsing. "Toen ben ik me erin gaan verdiepen, en dat was het begin van heel veel dossierstukken en verhalen van andere mensen die met dezelfde problemen worstelen."

Bij de première. Links Myrthe, rechts Ilona, midden Ronald Voort (Foto: Voort Media)

Na een oproep op Facebook kreeg hij heel veel aanmeldingen van ouders, maar hij realiseerde zich gelijk dat dat maar één kant van het verhaal is. Hij wilde een zo compleet mogelijk verhaal vertellen. Omdat jeugdzorginstellingen als algemeen beleid hebben dat ze niet ingaan op individuele gevallen, bleek het een onmogelijke opgave die hij zichzelf gesteld had.

In de film volgt Voort Ilona uit Bergen op Zoom, moeder van drie kinderen, waarvan Myrthe de oudste is. In 2012 beëindigt ze de relatie met de vader van de kinderen. Het loopt uit op een vechtscheiding. Uiteindelijk woont alleen Myrthe bij haar. In februari 2020 besluit de rechter dat Myrthe uit huis moet. Zo'n uithuisplaatsing vervalt als het niet binnen drie maanden wordt uitgevoerd. Mythe besluit onder te duiken.

Ilona (zittend in auto) moet machteloos toezien hoe haar dochter uit huis geplaatst wordt. (Foto: Still In het belang van het kind)

Ingerekend door tien agenten

De film begint in augustus 2020, als Mythe een mailtje krijgt van haar bijzonder curator. Hij zegt dat ze weer naar huis kan, omdat de drie maanden zijn verstreken. Ze gaat naar huis, maar als ze met haar moeder naar de orthodontist gaat, wordt ze door tien agenten ingerekend en geboeid afgevoerd. Het meisje wordt geplaatst tussen tienermoeders en drugsverslaafden.

'In het belang van het kind' roept de vraag op of kinderen niet te lichtzinnig uit huis worden geplaatst. Voort kreeg door inzage in tientallen dossiers de overtuiging dat jeugdzorginstellingen een enorme machtspositie hebben. "Ze kunnen sancties opleggen en worden niet gecontroleerd."

Podcast met wanhopige ouders

Voort maakt ook een podcastserie met ouders die ten einde raad zijn. De ouders doen hun verhaal anoniem en noemen geen namen of instellingen. Jeugdbeschermers zijn niet blij met deze vorm van media-aandacht.

"Ik hoor van de ouders dat ze een lichte vorm van bedreiging van jeugdbeschermers ervaren die vinden dat ze niet mogen meewerken aan de film, de podcast of social media. Dit is een foute vorm van machtsmisbruik", vindt Voort. Hij is in gesprek met jeugdbeschermers die erkennen dat er misstanden zijn en willen werken aan verandering.

Ilona en goede vriendin Marieken. Marieken heeft in dezelfde situatie gezeten als Ilona. (Foto: Still In het belang van het kind)

De oorzaak van veel ellende is volgens Voort het gegeven dat jeugdzorgwerkers uitgaan van aannames. "Er wordt geen goed onderzoek gedaan. Jeugdbeschermers die niet bevoegd zijn om een diagnose te stellen, oordelen over een kind. Een expert wordt slechts geconsulteerd. Maar wettelijk gezien klopt dit niet, een kind moet echt onderzocht worden door een gedragsdeskundige. Maar dat gebeurt niet."

Zaterdag wordt bekend gemaakt of de film in de prijzen is gevallen. In het belang van het kind wordt zondag vertoond in Hof 88 in Almelo, maar daar zijn geen kaarten meer voor beschikbaar. De filmmaker is nog in gesprek over andere openbare vertoningen.

Kijk hier de trailer van 'In het belang van het kind':