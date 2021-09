Waarom er geen studenten in het voormalige azc in Azelo komen

Het idee werd geopperd, gisteren, tijdens de opening van het academisch jaar van de Universiteit Twente: plaats buitenlandse studenten in het voormalige azc in Azelo in de strijd tegen het kamertekort. Maar gaat het ook gebeuren? Nee, zegt een woordvoerder van de UT. Die kans lijkt heel klein. Het is te ingewikkeld om het pand in Azelo op korte termijn in te richten als groot studentenhuis. Nog los van wat omwonenden van het voormalige asielzoekerscentrum ervan vinden.

"Het is geen haalbare optie", zegt een woordvoerder van de universiteit. Er is naar gekeken, maar het plan stuit op praktische problemen. Buiten de inrichting van het pand gaat het dan ook om het vervoer van de studenten naar Enschede. Die moeten allemaal vanuit Azelo naar Enschede en dat moet je wel organiseren. Of het plan daarmee ook definitief van de baan is, durft de woordvoerder echter niet te zeggen.

Niks gehoord

Wim Jansen, secretaris van de Stichting Gemeenschapsbelangen Azelo, glimlacht als hij de vraag voorgelegd krijgt of hij de afgelopen tijd iets gehoord heeft over de mogelijke komst van buitenlandse studenten naar Azelo. Hij hoort wel vaker wat, maar over de komst van de studenten was hem nog niks verteld. Wel over de mogelijke komst van Afghanen naar het dorp. "Steeds weer komt het azc in Azelo in beeld. Het enige dat ik niet heb gehoord is dat er Limburgers naar Azelo zouden komen", wijzend op de watersnood, afgelopen zomer in Limburg.

Het is duidelijk hoe de omwonenden er in staan. Enkele maanden geleden leverden plannen voor de komst van nieuwe asielzoekers naar het dorp veel onrust op. De huidige geruchten leveren echter weinig stress op bij Jansen. "Als er echt wat speelt, worden wij bijgepraat door de wethouder." De geruchten die hij nu, vooral uit de media, hoort zijn voor hem geen reden om zelf een belletje naar de gemeente te doen.

En daarbij denkt Jansen dat er in de regio nog wel meer goede locaties zijn voor bijvoorbeeld de opvang van studenten. Hij wijst daarbij op het voormalige KPN-gebouw aan de Hazenweg wat door de gemeente Hengelo een tijd is gebruikt als stadskantoor.

Plannen campus vorderen

De Universiteit Twente laat via de woordvoerder weten 'dat er meerdere sporen worden verkend'. Over welke locaties of gebouwen het dan gaat, wordt niks gezegd. De woordvoerder wil nog wel wat zeggen over het idee om studenten in containerwoningen te plaatsen op het terrein van de UT. "Daar zijn we heel positief over", aldus de woordvoerder over de vordering van die plannen.