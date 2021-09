Topless Nell dobbert na 40 jaar weer op het water: "Ik vind het prachtig"

'Zwolle kan weer rustig slapen', schreef de Volkskrant ruim veertig jaar geleden nadat Nell uit het water werd gehaald. Het kunstwerk was landelijk nieuws en maakte de tongen los. Vervolgens lag ze decennialang op zolder te verstoffen, maar Nell is back.

De zonnebadende dame

Het is een werk van de in 2009 overleden Oldenzaalse kunstenaar Sjef Sales. Nell Annink (74) was destijds z'n vrouw én inspiratiebron. "In 1980 vierde de stad Zwolle z'n 750-jarig bestaan", vertelt Nell. "Drie Twentse kunstenaars kregen de opdracht om iets moois te maken."

Sjef koos voor een zonnebadende dame op een luchtbed en Nell stond model. "In eerste instantie was ik niet echt enthousiast. Ik moest er wel heel goed over nadenken. Maar ik heb het wel gedaan. Ja, tuurlijk. Ik vond het toch wel leuk."

Nell bezorgt nietsvermoedende voorbijgangers nu al zere nekken:

Nells hele lijf moest in de siliconen voor het maken van de mal. "Sjef had voor mij een stellage gebouwd zodat ik makkelijk kon liggen. Ik heb drie uur zo gelegen. Het was nogal een gedoe, want de siliconen wilden niet hard worden."

Na drie uur lang in dezelfde houding te hebben gelegen, raakte Nell in paniek. "Ik wilde eruit, Sjef moest me losmaken." De mal was bijna klaar, maar toch werd de boel opengeknipt. "Heel erg jammer", blikt Nell terug. "Maar later hebben we het in delen gedaan."

Sjef is met een straalkachel in de weer om te zorgen dat de siliconen hard worden (Foto: Eigen foto)

Toen het kunstwerk klaar was, inclusief luchtbed, rode parasol en paarse tangaslip, werd het in de Zwolse grachten tentoongesteld. Maar twee weken later werd Nell er alweer uitgevist. "Er waren heel veel aanrijdingen en de gemeente vond het zo gevaarlijk dat het beeld weer uit het water moest."

Maar verloren ging het niet. Nell haalde het werk op, bewaarde het en nu, ruim veertig jaar later, is ze weer in volle glorie te zien. "Ik vond het toch zonde dat het maar boven op zolder bleef liggen", vertelt ze. "Ik wilde het aan iemand schenken en toen dacht ik aan de kunstroute in Lonneker."

'Blij met Nell'

De organisatie van de nieuwe permanente kunstroute KunstenLandschap ontving het beeld met open armen. "Wij zijn heel blij met Nell", glundert voorzitter Peter Rouwendaal.

"Het is natuurlijk een geweldig verhaal. Dat het destijds zoveel controverse heeft gegeven." Hij vraagt zich wel af hoe de buitenwereld er nu op gaat reageren. "We zijn wel weer een beetje preuts aan het worden, dus ik ben benieuwd."

Komend weekend, op 11 en 12 september, wordt de Lonneker KunstenLandschap route geopend. Een routekaart en een bijbehorende catalogus kunnen worden gekocht voor 3 euro. Klik hier voor meer informatie.