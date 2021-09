Geen gehoor en dichte deuren: wat doet Lithium Werks met ‘onze’ 7,5 miljoen?

Volgens de website en het bord op de gevel, zit Lithium Werks in dit pand in Hengelo. Maar de hal is nagenoeg leeg en het bedrijf is er vertrokken. (Foto: RTV Oost)

De veelbesproken miljoenenlening aan batterijenfabrikant Lithium Werks is verlengd. Het was vorige week slechts een korte mededeling van het provinciebestuur over het besluit van ontwikkelmaatschappij Oost NL. Een toelichting over wat er met het belastinggeld gebeurt? Die krijgt zelfs de provincie niet. Wanneer de lening wordt terugbetaald, niemand die het weet - of wil zeggen. Een verslag van een zoektocht: waar zijn de miljoenen van Lithium Werks gebleven?

"We zijn vandaag met z'n drieën", zegt de man, met de nadruk op 'vandaag'. "Het is niet zo dat we hier maar met z'n drieën werken, hoor." Hoeveel personen er wél werken, in totaal? Die vraag blijft onbeantwoord. De man trekt de deur achter zich dicht.

Het is niet zo dat we hier maar met z'n drieën werken, hoor. werknemer Lithium Werks

Vragen zijn er genoeg, maar antwoorden over Lithium Werks blijken lastig te vinden. Gedeputeerde Eddy van Hijum wijst naar Oost NL, dat de lening beheert. Oost NL verwijst terug naar de provincie, het eigen jaarverslag en het bedrijf zelf, maar gaat in op geen enkele concrete vraag. "Dat is niet aan ons." En Lithium Werks zelf? Dat lijkt niet bereikbaar.

Eerst: hoe zat het ook alweer?

Het klonk zo veelbelovend. Een onderzoekscampus op het voormalig vliegveld Twente waar maar liefst 2000 mensen zouden komen te werken. Mensen die zich zouden gaan bezighouden met energieopslag in lithium-accu's. En dat met de succesvolle ondernemer Kees Koolen als kartrekker en uithangbord. Kortom, een buitenkans. Zo werd het gezien.

OostNL, Regio Twente en Provincie Overijssel wilden er maar wat graag aan bijdragen, en voorzagen Lithium Werks rap in een lening van in totaal 7,5 miljoen euro. Een lening van publieksgeld, die al in 2019 voor de nodige vraagtekens zorgde.

De campus kwam er nooit en Kees Koolen trok zijn handen ervan af. Dat zorgde voor veel bombarie in de politiek. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, veranderde er niets. Lithium Werks hield de lening onder de voorwaarde dat het bedrijf in Twente zou blijven. Uiterlijk eind 2021 zou de lening zijn terugbetaald, was vorig jaar nog de belofte.

De leningen van investeringsfonds Oost NL zijn risicovol, en daarom is het fonds (waaruit 120 leningen zijn verstrekt) slechts voor tachtig procent revolverend. Dat betekent dat niet al het geld terug wordt betaald. In het geval van Lithium Werks heeft Provinciale Staten echter als voorwaarde gesteld dat de lening wél helemaal wordt terugbetaald. Die toezegging werd gevraagd nadat duidelijk werd dat het aanvankelijke doel van de lening - de accucampus - niet zou worden waargemaakt.

Erop af

De stations-zijde van het stadion van FC Twente. Een grijze muur met ramen. Een deur zwaait open, twee mannen en een vrouw stappen naar buiten voor een lunchwandeling. Die deur is de ingang van het kantorencomplex waar Lithium Werks volgens de eigen website zit, met het 'Corporate Headquarters' en 'Finance'. Er is geen bel, en bedrijfsnamen zijn aan de buitenkant niet te zien.

Lithium Werks? Ja, die zitten hier. Op de eerste verdieping.

Ik klop op het raam bij het enige kantoor op de begane grond waar licht brandt, en waar iemand aan het werk is. De man doet open en laat me binnen. "Lithium Werks? Ja, die zitten hier. Op de eerste verdieping."

Ik loop de trap op. Boven zie ik meerdere deuren. Bij een daarvan hangt een A3 met het logo van Lithium Werks. Er is ook hier geen bel, dus ik klop. Meermaals. Maar er komt geen reactie. Door een kapot stukje raamfolie kan ik, als ik op mijn tenen sta, net naar binnen kijken. Meer dan een lege gang is er niet te zien.

Deur dicht, geen antwoord

Dan opeens stemmen in het trappenhuis. Het drietal dat naar buiten liep, komt mijn kant op. Ze werken bij Lithium Werks, beamen ze. Maar ze willen niks zeggen. "Daarvoor moet je bij Investor Relations zijn", zegt een van hen. Hoeveel mensen hier werken, vraag ik. "Wij zijn nu met zijn drieën", luidt het nietszeggende antwoord.

De man doet de deur open en stapt naar binnen, zijn vrouwelijke collega volgt. Vanuit de deuropening zegt de andere man: "Het is niet zo dat we hier maar met z'n drieën werken, hoor." De vraag hoeveel mensen er wél werken blijft opnieuw onbeantwoord. Zonder nog iets te zeggen trekt de man de deur achter zich dicht.

Ze hadden me al gemaild dat als er een journalist zou komen, ik niks mag zeggen. oud-werknemer Lithium Werks

'Ik had je al verwacht'

Omdat Lithium Werks volgens de eigen website ook een vestiging in Hengelo heeft - het European Fulfilment Centre, rij ik op een later moment ook dáár langs. Aan de gevel hangt een groot bord met Lithium Werks. Hier moet dan wél iets te zien zijn.

De parkeerplaats voor het bedrijf is nagenoeg leeg. Er staat alleen een camper, die ook op Google Streetview te zien is. Ik tuur door het spiegelglas. Op een aantal pallets met dozen na is de hal zo goed als leeg. Ik bel aan. De deur gaat open. "Ah, een journalist", zegt de man, met een geniepig lachje. "Kom erin, ik had je al verwacht. Je bent snel."

"Hoezo snel?", vraag ik. "Ze hebben me al gemaild: dat als er een journalist zou komen, ik niks mag zeggen. Dus dat ga ik ook niet doen."

Je kunt alle gesprekstechnieken op me afvuren, ik ga echt niks zeggen. oud-werknemer Lithium Werks

De man is een oud-werknemer van Lithium Werks, vertelt hij. En Lithium Werks zit daar niet meer, ook al hangt de naam nog groot op de gevel. Het bedrijf waar hij voor werkt - en waar ik nu dus ben - is Lithion Battery. Dat bedrijf werkt wel voor Lithium Werks, zegt hij nog, maar meer gaat hij echt niet zeggen. "Je kunt alle gesprekstechnieken op me afvuren, ik ga je niks vertellen. Maar ik snap je goed."

Er wordt opgenomen!

Wie googelt op 'Lithium Werks Hengelo', krijgt de voormalige vestiging aan de Demmersweg in Hengelo als eerste resultaat. 'Permanent gesloten', staat erbij. Op goed geluk bel ik toch met het nummer dat erbij staat. Het gaat zowaar over. En er wordt opgenomen. Door de telefoniste van Super B, het accubedrijf van Kees Koolen - u weet wel, de man die zich terugtrok uit Lithium Werks.

Dit nummer is niet in gebruik.

Een concurrent? Volgens de man in het pand aan de Topaasstraat in Hengelo is dat nog maar de vraag. Maar meer dan dit mogelijke tipje van de sluier oplichten, doet hij niet. Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel hebben de beide bedrijven in ieder geval geen band met elkaar.

Tien BV's

Datzelfde handelsregister leert dat op de eerste verdieping van het kantorencomplex in het FC Twente-stadium tien BV's met de naam 'Lithium Werks' zijn gevestigd. Het gaat volgens het bedrijvenbestand om louter 'hoofdvestigingen', van Lithium Werks Poland, -Asia, -International, -Technology, -Group, enzovoorts. Werknemers in die BV's volgens het register? Nul.

Om toch een werknemer te spreken te krijgen, bel ik met de vestiging in Noorwegen. Althans, ik doe een poging daartoe. Het nummer dat op de website van Lithium Werks staat, blijkt niet te kloppen. "Dit nummer is niet in gebruik", hoor ik.

Mail

Het nummer van het kantoor in de VS dan? Dat doet het wel. Maar ook daar krijg ik niemand te spreken. Ook na 8.00 uur plaatselijke tijd, heeft het bedrijf de voicemail erop staan. Die zegt me dat ze na 8.00 uur te bereiken zijn. Als ik uren later nog eens bel, kom ik zowaar in een keuzemenu. Ik maak een keuze, en krijg opnieuw een voicemail.

Er zit echt niets anders op dan mailen. Het wachten is nog op een antwoord.

Een antwoord op de vraag wat er met de 7,5 miljoen euro belastinggeld gebeurt, heb ik (nog) niet gevonden. Wanneer de lening wordt terugbetaald? Nog steeds geen idee. En wat de regio eraan heeft, aan deze lening in dit bedrijf? Het is niet bekend. Dus wie het weet, mag het zeggen.