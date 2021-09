Huisarts uit Oldenzaal drinkt rustig ongekookt water uit de kraan: "Ik heb geen enkele patiënt gezien"

Huisarts Andrew Oostindjer over de waterproblemen in Oldenzaal

Verzorgingshuis in Losser over de waterproblemen

Waar de telefoon een week geleden nog 'heel veel' overging bij de Oldenzaalse huisarts Andrew Oostindjer met vragen over het besmette kraanwater, is het nu een stuk rustiger. Hoewel de problemen met het met E. coli en enterococcen verontreinigde water nog altijd niet zijn opgelost, is de Oldenzaler er vrij nuchter onder concludeert de huisarts. Het is ook niet zo'n probleem, denkt hij. "Ik heb geen enkele patiënt gezien", zegt de huisarts die zelf rustig ongekookt kraanwater drinkt.

De afgelopen dagen ging de telefoon in de praktijk ook amper meer over vanwege mensen die vragen hadden over de besmetting.

"Voor de meeste gezonde mensen zal het niet zo'n probleem zijn denk ik", zegt Oostindjer. "Met de mensen met darmaandoeningen of andere problemen zoals immuunstoornissen moet je iets voorzichtiger zijn. De meeste mensen hebben hier helemaal geen last van, hooguit een paar dagen wat darmklachten. Meer dan dat zal het niet zijn."

De kans dat je van het water ziek wordt, is heel erg klein

De huisarts heeft een flesje water naast zich staan, gevuld met het vervuilde Oldenzaalse kraanwater. Hij drinkt er rustig uit. "Ik heb geen enkel probleem", aldus de huisarts. "Ik denk dat het advies om het water te koken er vooral is om Vitens te beschermen tegen allerlei klachten. En dat snap ik ook wel. Dat is alleen maar logisch, maar de kans dat je van het water ziek wordt, en dat zegt Vitens ook, is heel erg klein."

Maar als je wel ziek wordt, met name in combinatie met andere gezondheidsklachten, dan kan het wel heel vervelend zijn. "Ik snap dat ze dat advies uitgeven, maar ik denk dat voor het gros van de mensen waarschijnlijk niet nodig is.

Hele spreekuur vanochtend vol, maar geen klachten van de darmen

De huisarts wordt bij zijn uitspraken in de rug gesteund door het aantal mensen dat hij met buikklachten over de vloer krijgt. "We hebben andere klachten zat. Mijn hele spreekuur was vanochtend nog vol, maar geen klachten van de darmen."