Bezwaarmakers eisen na verbod op bomenkap nu bouwstop voor nieuwbouwplan De Esch in Tubbergen

In eerste instantie zou de Zwolse voorzieningenrechter zich vanmorgen buigen over de voorgenomen kap van een aantal percelen met bomen op het beoogde bouwterrein. Met toestemming van de gemeente zouden die bomen direct na de bouwvakantie worden gekapt. Wolf en zijn groep kwamen daartegen in verweer en de rechter stelde de kap uit. Er moest eerst een rechtszitting over plaatsvinden.

Onomkeerbaar proces

Die zitting was vanmorgen, maar inhoudelijk ging het over veel meer dan alleen de kap van de bomen. De omwonenden die tegen het nieuwbouwplan op het terrein van het voormalige Tuincentrum Tubbergen zijn, verzochten de rechtbank om direct een bouwstop op te leggen. "Daarmee willen we voorkomen dat er handelingen plaatsvinden die zorgen voor een onomkeerbaar proces op de es", aldus Wolf.

Op korte termijn wordt de grond overgedragen aan kopers van huizen op De Esch. (Foto: RTV Oost)

Want weliswaar werd de kap van de bomen op last van de rechter uitgesteld, de ontwikkelingen van de nieuwe wijk gaan gewoon door. Wolf: "De aannemer plaatste zaterdag 4 september een bouwkeet op het terrein en volgende week wordt er grond overgedragen aan de kopers van een woning op De Esch (de naam van de nieuwe wijk, red.)."

Het gaat hier over veel meer dan de kap van een paar bomen Gerard Wolf, bezwaarmaker

Ondanks dat de gemeente Tubbergen keer op keer beweert dat er niet gebouwd wordt op grond met een beschermde bestemmingsregeling, blijven de bezwaarmakers ervan overtuigd dat dit wel zo is. De Raad van State had tijdens een hoorzitting in 2020 kunnen besluiten om hier onderzoek naar in te stellen, maar deed dit niet. "Omdat de informatie van de gemeenteraad kwam, vond de Raad van State onderzoek niet nodig en gaf ze in mei van dit jaar toestemming voor de bouw van de huizen."

Aangifte bij politie

Om de rechter en anderen te kunnen overtuigen van hun gelijk, deden Wolf en zijn groep in augustus van dit jaar aangifte bij de politie tegen de gemeenteraad. Wolf: "Wegens misleiding, meineed en het geven van een valse verklaring." Of de aangifte wat oplevert, is onbekend. "Maar de rechter kan nu alsnog besluiten om te onderzoeken of er gebouwd gaat worden op beschermde esgrond."

Een woordvoerster van de gemeente Tubbergen liet eerder weten dat de Raad van State niet is misleid. "In de bestemmingsplanprocedure is gebruik gemaakt van een kaart van de provincie waarop beschermde esgronden staan. Daarop is te zien dat het terrein van het voormalige tuincentrum géén esgrond is. De Raad van State heeft ons in het gelijk gesteld en het bestemmingsplan is goedgekeurd."

Volgens Wolf en de zijnen doet de rechter er nu verstandig aan om een bouwstop in te stellen. "Het gaat hier over veel meer dan alleen de kap van een paar bomen. Wij zien ook een probleem met de waterhuishouding. Dan kan het zijn dat je als koper een stuk grond van 400 vierkante meter koopt en straks weer vierkante meters moet inleveren omdat er een extra sloot moet worden gegraven."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.