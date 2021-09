Wanneperveense ondernemer gebroken man door vals miljoenenschilderij Van Gogh

Eigenlijk was het bij voorbaat een kansloze exercitie: Voor vijftien miljoen euro een schilderij verkopen met valse papieren, alsof het een werk is van de wereldberoemde kunstenaar Van Gogh. Het doek zou nooit door de keuring van specialisten zijn gekomen. Toch probeerde horeca-ondernemer Kerst W. uit Wanneperveen het wel, zegt justitie. Het OM wil de man bijna een jaar de cel in.

Veel mensen in de Kop van Overijssel zullen Kerst kennen. Zo had hij een camping en verschillende horecazaken. Eén van die zaken ging afgelopen zomer in brand, De Blauwe Hand in Wanneperveen. Het was één van de bekendste gasterijen van de regio. Volgens de politie is het pand in brand gestoken, door een brandbom op het dak te gooien.

Ontvoerd en afgetuigd

Veel omwonenden wijzen naar Kerst als brein achter de brand, aangezien het pand op de nominatie stond om geveild te worden en hij "nog gauw verzekeringsgeld wilde cashen". Daarnaast wordt gefluisterd dat hij diep in het criminele milieu zit en zelfs ontvoerd is geweest. Bij de gijzeling zou hij flink zijn afgetuigd. De politie zegt wegens privacy redenen niet op de zaak in te kunnen gaan, zijn advocaat evenmin.

Kerst zelf zegt een gebroken man te zijn. Letterlijk, want hij heeft verschillende ribben gebroken, maar ook psychisch. Volgens hem komt dat vooral, omdat iedereen hem in de buurt met de rug aankijkt. Hij zegt moeilijke jaren te hebben gehad en te lijden aan PTSS. "Dat is allemaal begonnen met dat gedoe rondom dat schilderij."

Nep-Van Gogh

Met 'dat gedoe' doelt Kerst op de strafzaak die tegen hem wordt gevoerd. De rechtbank veroordeelde hem al eerder, omdat hij met valse papieren een nep-Van Gogh probeerde te slijten voor vijftien miljoen euro. Een half jaar zou hij in het gevang moeten zitten, maar de horeca-ondernemer ging in hoger beroep.

Die hoger beroepszaak diende vandaag. Vanwege lichamelijke klachten scharrelt hij moeizaam de rechtszaal in en neemt plaats in het verdachtenbankje. Hij zegt heel warrig te zijn. "Ik vergeet veel". De verdenking is dat hij papieren van het Van Gogh museum heeft vervalst, om daarmee een schilderij te verkopen. Het zou gaan om een voorstudie van het werk 'De Oogst' van de meesterschilder. Een echte Van Gogh zou een fortuin waard zijn. Echter, nadat het werk was gecontroleerd door experts van het museum, bleek het een flutschilderij met een waarde van 250 euro.

Vervalste brief

De brief aan Kerst, waarin stond dat "het niet een authentiek werk van Van Gogh was", werd volgens het OM door hem aangepast. Het woordje 'niet' verdween in een tekstverwerkingsprogramma en volgens justitie ging hij met die paperassen de boer op. Zelf zegt hij niet beter te weten dan dat het schilderij een echte Van Gogh was en dat hij helemaal niet handig is met computers. "Iemand anders beheert mijn mail en zo."' Hij ontkent dan ook te hebben gefraudeerd.

Een aantal kunsthandelaren waren in eerste instantie verrukt dat ze het schilderij 'op de kop konden tikken' voor vijftien miljoen euro. Maar toen ze uiteindelijk navraag deden bij het Van Gogh-museum kwam de aap uit de mouw. Het schilderij bleek waardeloos en de papieren vals.

Hoge strafeis

Omdat Kerst er volgens het OM op heeft aangestuurd om mensen te benadelen voor vijftien miljoen euro, verdient hij een hogere straf dan hem door de rechtbank is opgelegd, vindt de officier van justitie in hoger beroep. Als het aan hem ligt verdwijnt Kerst elf maanden achter tralies.

Zijn raadsman, oude rot Cees Korvinus, vindt de strafeis extreem hoog. "Er is uiteindelijk niemand benadeeld, want het kwam al heel snel uit dat het om valse papieren ging. Mijn cliënt heeft hooguit naïef gehandeld." Volgens Korvinus kan zijn cliënt prima vrijuit gaan.

Kerst zelf zegt geschrokken te zijn van de strafeis. "En omdat iedereen mij al uitkotst, heb ik in feite al straf genoeg gehad." Het gerechtshof laat over twee weken weten of Kerst naar de cel moet.