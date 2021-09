Onderzoek bevestigt: dode watervogels in Kristalbad bezweken aan botulisme

Het waterschap stuurde eind juli dode watervogels uit het Kristalbad naar een laboratorium. Daar kon echter geen botulisme of een andere giftige stof worden vastgesteld, hoewel de ziekteverschijnselen van de dode dieren wel op botulisme wezen. Recent is nieuw bloedonderzoek gedaan op dode eenden die in de buurt van het Kristalbad werden gevonden. In een van die monsters zat wel botulisme type C.

Tientallen dode watervogels waaronder veel eenden uit water gehaald (Foto: News United / Dominique Gemser)

Het gif dat botulisme veroorzaakt kan al in piepkleine hoeveelheden dodelijk zijn en is daarom niet altijd terug te vinden bij onderzoek, verklaart het waterschap. Maar nu de eenden botulisme hadden, is het zeer waarschijnlijk dat alle watervogels daaraan zijn bezweken.

Botulisme wordt veroorzaakt door bacteriën die op de waterbodem leven. Als het water opwarmt, scheiden de bacteriën een giftige stof af die tot verlammingen bij waterdieren kan leiden. De ziekte verspreidt zich snel. Vorige week bleek dat ongeveer tweehonderd bergeenden voor de Zeeuwse kust ook zijn overleden door botulisme. De besmetting duikt vaak op als het warm wordt na een koudere periode.