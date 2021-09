Hugo uit Kampen gaat 220 kilometer lang afval opruimen tijdens Elfstedentocht op de sup

Hij mag wat eerder starten met de Sup11, oftewel de Elfstedentocht op de sup. Hugo Vernhout uit Kampen gaat namelijk tijdens de 220 kilometer lange tocht ook afval uit het water halen. "Deels omdat er veel te veel afval in het water ligt en dat moet er gewoon uit. Ook hoop ik dat mensen dat zien, dat ze bewust worden." Vanochtend start de tocht in Leeuwarden.

De Elfstedentocht dus. Ook over water, maar dan niet in bevroren vorm. De tocht duurt vijf dagen en heeft internationale allure. "Voor corona stonden er zo'n 200 deelnemers uit 30 verschillende landen aan de start", vertelt Verhout. Voor hem is het de zesde keer dat hij op de sup door Friesland gaat.

Suppen staat voor Stand Up Paddle, oftewel staand peddelen op een surfplank. De afgelopen jaren is suppen steeds populairder geworden, helemaal sinds de start van de coronacrisis. De watersport is ontstaan in Hawaï.

"Vier keer gewoon en dit is de tweede keer dat ik onderweg ga schoonmaken. Een paar jaar geleden waren er twee Amerikanen die dat deden en die hebben mij geïnspireerd om dit te gaan doen." Dat betekent wel dat hij - en twee kompanen doe ook gaan afval gaan opruimen - een zwaardere tocht voor de boeg hebben dan de andere deelnemers.

Valse start

"Optrekken, het riet in, spullen pakken. Dat duurt allemaal wel langer ja." Maar buiten de tijdslimiet aankomen, daar is de Kampenaar niet bang voor. "De organisatie is flexibel, omdat ze beseffen is dat het zwaarder is dan normaal. Ik krijg daarom ook een valse start: ik mag iets eerder beginnen dan de rest."

Zondag zit de Sup11 City Tour, zoals de tocht officieel heet, er na de finish in Leeuwarden weer op.