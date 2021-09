Anna van der Breggen verdedigt wereldtitel in afscheidsjaar

Bondscoach Loes Gunnewijk selecteerde naast Van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Chantal van den Broek-Blaak, Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Amy Pieters en Demi Vollering.

Laatste vier jaar kampioen

Op de afgelopen vier WK's veroverden de Nederlandse wielrensters steeds het goud in de wegwedstrijd. Van der Breggen herhaalde vorig jaar haar succes uit 2018, Blaak was de beste in 2017 en Van Vleuten in 2019. Vos pakte de regenboogtrui al drie keer (2006, 2012 en 2013).

Verwachtingen hoog

"We doen er alles aan om opnieuw de titel mee naar huis te nemen", zegt Gunnewijk. "De verwachtingen zijn uiteraard hoog, maar je begint elk kampioenschap op nul. De uitgangspositie is goed. We hebben een ijzersterk blok waarmee we een aanvallende koers willen gaan rijden. Het parcours in Vlaanderen leent zich ervoor vroeg in de wedstrijd te gaan koersen en dan hebben we veel ijzers in het vuur waarmee we de wedstrijd in handen willen nemen. Er zal zeker naar ons gekeken worden, maar dat zijn we gewend en zal geen belemmering zijn."

Spelen

In de wegwedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio lieten de Nederlandse wielrensters zich verrassen door de onbekende Oostenrijkse Anna Kiesenhofer, die het goud pakte. Van Vleuten moest zich in Japan tevreden stellen met zilver. De 38-jarige renster pakte daarna wel olympisch goud op de tijdrit.

Tijdrit

Nederland mag bij de WK in de tijdrit met maar liefst vier vrouwen starten, omdat Van der Breggen als titelverdedigster en Van Vleuten als olympisch kampioene een 'vaste' startplek hebben. Gunnewijk selecteerde ook Van Dijk en Riejanne Markus voor de tijdrit op maandag 20 september.