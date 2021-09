Nieuwe bondscoach Mark Parsons laat Caitlin Dijkstra debuteren in selectie Oranje

De nieuwe bondscoach Mark Parsons van de Nederlandse voetbalsters heeft Caitlin Dijkstra opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en IJsland. De 22-jarige verdedigster van FC Twente zit voor het eerst bij de selectie. De Engelse trainer Parsons is de opvolger van Sarina Wiegman, die bondscoach van Engeland is geworden.

De 35-jarige Parsons houdt grotendeels vast aan de groep waarmee Wiegman de afgelopen jaren werkte. Sherida Spitse zit daar ook bij. De middenveldster raakte vlak voor de start van de Olympische Spelen in Japan geblesseerd en moest het toernooi daarom overslaan. Zonder Spitse bleven de 'Leeuwinnen' steken in de kwartfinales. Ze verloren via strafschoppen van de Verenigde Staten, dat twee jaar geleden in de WK-finale ook al te sterk was voor Oranje.

Debuut tegen Tsjechië

Parsons debuteert volgende week vrijdag in Groningen tegen Tsjechië als bondscoach. Vier dagen later nemen de voetbalsters het in Reykjavik op tegen IJsland. Belarus en Cyprus zijn de andere tegenstanders in groep C van de kwalificatie voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Volgend jaar verdedigen de voetbalsters in Engeland hun Europese titel.

Niet teveel veranderen

"De Spelen zijn pas net afgelopen, er zit weinig tijd tussen. We weten dus dat we nu nog niet te veel kunnen veranderen", aldus Parsons. "In de interlandperiodes in oktober en november zullen wel veranderingen te zien zijn. Maar we doen het op de juiste tijd." De Engelsman ontmoet zijn 24 speelsters, van wie er tien in eigen land spelen, maandag voor het eerst in Zeist.