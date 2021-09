Burgemeester Oldenzaal niet direct geïnformeerd na waterbesmetting: “Heb zelf Vitens maar gebeld”

"Toen ik het voor het eerst hoorde, ging ik eerst maar op de website van Vitens kijken", blikt Welman terug op afgelopen donderdag. "Daar vond ik niet de juiste informatie. Dus toen ging ik bellen en kreeg ik een alleraardigste jongedame aan de lijn. Toen hoorde ik dat het géén broodje aap was, en moest ik direct bellen met de Veiligheidsregio."

De crisismanager van Vitens moest uiteindelijk uitleggen waarom ze de burgemeester niet direct hadden geïnformeerd. "Nee, het begin was niet zoals ik dat graag gewild had", zegt Welman.

“Maar de afgelopen dagen is de communicatie goed geweest, daar hebben we ook erg op ingezet”, laat Welman weten. Hij vindt het lastig om in te schatten of inwoners uiteindelijk veel last hebben gehad van de onduidelijke berichtgeving op donderdag.

Vitens aan zet

De communicatie over de verloop van het proces ligt nu bij Vitens. “Zij moeten ons en vooral de inwoners goed op de hoogte blijven houden. Wel hebben we regelmatig gesprekken.” Voor Welman is de situatie verder ook ongrijpbaar en afwachten: “Het is kijken of ze in staat zijn om op donderdag het kookadvies voor drinkwater in te trekken."

Patrick Welman was niet tevreden over de aanpak van Vitens: