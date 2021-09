Omtzigt zegt het nu ook officieel: hij gaat niet terug naar het CDA

Als hij weer terugkomt in de Tweede Kamer, gaat Pieter Omtzigt niet terug naar het CDA. Al langer leek een verzoening onwaarschijnlijk, en in een interview in Tubantia bevestigt de Enschedeër officieel dat hij op eigen houtje doorgaat in de Tweede Kamer. "Op dit moment richt ik geen partij op", voegt hij daaraan toe.

Dit weekeinde staat een bijzonder congres van het CDA gepland. Daarin doen ook leden een oproep aan de partij om tot een goedmaking met Omtzigt te komen. Maar de partijtop weet al langer dat Omtzigt niet meer terugkeert, laten betrokkenen weten.

'Verschillen in hoe je met elkaar omgaat'

Hij zou ook aan het CDA hebben verteld dat hij niet van plan is een eigen partij op te richten. In de Twentse krant laat Omtzigt weten al langer van mening te verschillen met het CDA over inhoudelijke standpunten. "En er waren verschillen in hoe ik vind dat je omgaat met elkaar", zegt hij.

In juni kondigde Omtzigt na een conflict met het CDA aan zijn partijlidmaatschap op te zeggen. Toen sprak hij al zijn intentie uit om als zelfstandig Kamerlid terug te keren.

Memo

Het bekende Tweede Kamerlid had in een memo zijn woede geuit over de manier waarop zijn partij met hem was omgegaan. Zo zou de voormalige CDA-voorzitter hem het partijleiderschap hebben beloofd, indien toenmalig leider Hugo de Jonge die positie zou opgeven.

Toen De Jonge er inderdaad mee stopte, werd Wopke Hoekstra naar voren geschoven als lijsttrekker. Dat memo kwam op straat te liggen, wat voor veel interne onrust zorgde. Met het aanstaande congres hoopt het CDA de crisis in de partij te bespreken en weer verder te kunnen.