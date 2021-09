Bert Beun stopt als voorzitter bij HHC Hardenberg, Arend Jan Veurink beoogd opvolger

"De afgelopen zeven jaar zie ik als een periode waarin HHC Hardenberg zich op alle terreinen heeft doorontwikkeld", zegt Beun. "We hebben vele sportieve hoogtepunten mogen beleven in de hele breedte van de vereniging. De verbondenheid van leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters is nog sterker geworden. Daar ben ik, met het hele bestuur, trots op. Mijn gevoel voor HHC Hardenberg zal zeker niet minder worden."

Een eer

Veurink over zijn nieuwe positie: "Het is een eer om voorgedragen te worden als voorzitter van HHC Hardenberg. Sinds mijn zevende ben ik al lid van deze prachtige en gezellige vereniging. Het is een club die zich kenmerkt door de gezelligheid, het plezier dat de leden hebben en de vriendschappen die ontstaan. Ik vind het prachtig om daar een bijdrage aan te mogen leveren."

Behouden wat is opgebouwd

"Het is hard werken met elkaar om te behouden wat er door de jaren heen zorgvuldig is opgebouwd. Zeker ook in en na deze periode waarin corona een grote rol speelt. Succes en trots verbinden, net zoals gezelligheid. De ambitie op alle niveaus vasthouden en verder uitbouwen geeft ons richting voor de toekomst. Om zodoende een vereniging te zijn waar je bij wil horen en je aan bij wil dragen."