Starters kunnen weer een lening krijgen in Oldenzaal

De sterk stijgende huizenprijzen maken het voor starters lastig om toe te treden op de woningmarkt. “Een huis kopen is tegenwoordig een hele uitdaging”, zegt wethouder Alida Renkema. Daarom heeft het college besloten om de starterslening in Oldenzaal weer in te voeren.

Negatief effect

Eerder dit jaar besloot het college om de starterslening stil te zetten. De vrees heerste dat de lening bijdraagt aan opbiedingen op de woningmarkt. Daarnaast vond het college de landelijke vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor kopers tussen de 18 en 35 jaar al een hulpmiddel voor starters.

“We gaan een enquête uitzetten onder de mensen die de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van de starterslening om hun ervaring te meten”, aldus de wethouder.” Ook wil het college een onderzoek naar de effecten van de starterslening. “Die lopen landelijk al volop”, aldus Renkema.

Het onderzoek moet uitwijzen of het starters helpt, of juist de makelaars. “We willen onderzoeken of de starterslening niet bijdraagt aan het opstuwen van de prijzen, omdat er twintigduizend euro extra te besteden is.” Ook is het college benieuwd of de starterslening een reden is voor starters om een huis in Oldenzaal te zoeken.

Vraag vanuit de Raad

De raad was het echter niet met deze beslissing eens en stemde eind juni in met een motie om de starterslening te behouden. “De vraag speelde in de raad heel erg en dan moet je als college kijken wat de mogelijkheden zijn.” Veel raadsleden geloven niet dat de paar startersleningen die worden gegeven zorgen voor prijsopdrijvingen op de markt. Daarom stemde de raad unaniem in met de motie.

Spelregels

De starterslening is een aanvullende lening die gebruikt kan worden om het gat tussen de maximale hypotheek en het bedrag van de woning te overbruggen. Sinds de invoering in 2019 hebben veertig starters gebruik gemaakt van de de lening. Het maximaal te lenen bedrag is 35 duizend euro. “We gaan gewoon met de oude regels verder”, laat Renkema weten. Het bedrag dat is begroot, kan nog anders uitvallen. “Omdat het een lening betreft, wordt het geld dus ook weer terugbetaald. Het is een roulerend systeem, waardoor je af en toe misschien net iets meer geld hebt.” Het college wil de starterslening vanaf 1 oktober weer invoeren.